Nowe inwestycje amerykańskich gigantów w Polsce. "Rozmawiamy"

Intel informował w ubiegłym roku, że chce zainwestować 4,6 mld dolarów amerykańskich w budowę zakładu integracji i testowania półprzewodników w gminie Miękinia (powiat średzki w województwie dolnośląskim) pod Wrocławiem. Ministerstwo Cyfryzacji 9 lutego br. podało, że wysłało do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów prenotyfikację dotyczącą zamiaru udzielania pomocy publicznej firmie Intel, w związku planowaną inwestycją. Prenotyfikacja to postępowanie w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Wieloletni plan finansowy i prognozy dla Polski

Jak wyjaśnił, ze względu na zmianę przepisów unijnych, nie będzie już przygotowywana Aktualizacja Programu Konwergencji, którą wcześniej rząd co roku przesyłał do Komisji Europejskiej. Część danych, które wcześniej pojawiały się w APK – np. prognozy makroekonomiczne – zostanie zawarta w wieloletnim planie.

Minister finansów powiedział, że oczekuje, iż w 2024 roku wzrost gospodarczy wyniesie 3,1 proc., a w roku 2025 przyspieszy do 3,7 proc.. - Widziałem prognozy banków, według których wzrost PKB może wynieść w 2025 roku nawet 4 procent to oznacza, że będziemy jedną z najszybciej rozwijających się gospodarek w 2025 roku w UE - powiedział Domański.

Wysokie koszty obsługi długu

Andrzej Domański zwrócił ponadto uwagę na wysokie koszty obsługi długu publicznego w Polsce. Wynoszą one 2,1 proc. PKB, co oznacza, że pod względem tego wskaźnika Polska jest na 6. miejscu w UE. Szef MF ocenił, że te koszty będą rosnąć.

- Polska jest jednym z państw o najwyższych kosztach obsługi długu w UE i to będzie dla nas wyzwanie. Wydajemy na obsługę długu więcej niż na 800 plus. To problem, który w kolejnych latach będzie się jeszcze pogarszał - koszty obsługi długu w relacji do PKB będą rosły, choć na szczęście nieznacznie - podkreślił Domański.