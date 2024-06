Wakacyjne plany Polaków. Tegoroczne lato znów będzie należało do jednego kierunku

Długo wyczekiwany okres wakacji jawi się już na horyzoncie. Na tegoroczny sezon wakacyjny blisko 41 procent osób ze wszystkich planujących swój wyjazd z biurem podróży, już wykupiło wycieczkę - wynika z badania przeprowadzonego przez Wakacje.pl. Najwięcej osób pojedzie do Turcji. Co ciekawe, w tym roku Chorwacja opuściła ranking dziesięciu najchętniej wybieranych kierunków.

Wakacje.pl przyjrzało się Polakom w wieku od 20 do 65 lat, którzy w te wakacje planują zagraniczny wyjazd z biurem podróży na minimum tydzień, bądź wyjazd typy city break.

Chorwacja opuszcza listę 10 popularnych kierunków

Za analizy wynika, że Polacy pozostają wierni swoim wakacyjnym wyborom kierunków. Podium zajmują, podobnie jak przed rokiem, trzy ulubione kierunki: Turcja, Grecja i Egipt. Kolejne dwa to Tunezja i Hiszpania, które w tym roku zamieniły się miejscami. Kolejne trzy miejsca utrzymały się na pozycjach sprzed roku, czyli kolejno Bułgaria, Cypr, Albania i Włochy. Co ciekawe w tym roku listę dziesięciu najpopularniejszych krajów na wakacje z biurem podróży opuściła Chorwacja. Na jej miejsce wskoczyła za to Portugalia.

Jednak przy bliższym przyjrzeniu się poszczególnym grupom, ulubione kierunki ulegają małym modyfikacjom. Z badania wynika bowiem, że rodziny z dwójką dzieci częściej wybierają Wybrzeże Egejskie w Turcji, niż pary z jednym potomkiem, czy też pary podróżujące bez dzieci. W ich przypadku przewagę zyskuje Kreta. Poza tym bezdzietne pary chętniej wybierają Marsa Alam w Egipcie, niż te podróżujące z jedną, bądź dwójką pociech.

Ceny wycieczek w 2024. Liczy się stosunek ceny do jakości

Z raportu wynika, że para wybierająca się w tym sezonie do najczęściej wybieranego kraju, czy do Turcji, za wyjazd zapłaci średnio 7 991,14 zł. Z kolei osoby podróżujące z jednym dzieckiem będą musiały zapłacić 11 216,62 zł. Natomiast wyjazd z dwójką pociech to koszt rzędu 13 828,68 zł.

Z kolei z pięciu najchętniej wybieranych kierunków najtańszym jest Tunezja. Para podróżująca do niej z biurem podróży za wycieczkę zapłaci średnio 6 516,05 zł. Para z dzieckiem poniesie koszt w wysokości 8 948,25 zł. Natomiast dwie osoby dorosłe z dwójką dzieci zapłacą 11 192, 65 zł.

Najdrożej zapłacimy za wyjazd do Hiszpanii. Para poniesie koszt w wysokości 8 336,44 zł. Ta podróżująca z jednym dzieckiem zapłaci 11 955,13 zł, natomiast z dwójką 14 168,78 zł.

"Wakacje to ważny moment w roku dla wielu Polaków, dlatego wybierając ofertę, klienci nie kierują się najniższą ceną, zwracają natomiast uwagę na stosunek ceny do jakości. Stąd średnia wartość rezerwacji jest wyższa niż wynikałoby to z trendów cenowych – w tym roku w przedsprzedaży można było znaleźć wyjazdy o kilka-kilkanaście procent tańsze niż przed rokiem" - wyjaśniają autorzy raportu.

Kiedy Polacy wybierają się na urlop w 2024?

Z analizy wynika, że w tym roku 42 procent Polaków skorzysta z wyjazdu z biurem podróży. Większość rezerwacji założonych od początku sprzedaży tegorocznej oferty na lato w 2024 przypadała na lipiec. Na ten czas przypadło około 37 proc. rezerwacji. Na drugim miejscu znalazł się sierpień. W tym czasie na wakacje wybiera się blisko 28 procent osób podróżujących z biurem podróży. Na trzecim miejscu znalazł się wrzesień, w trakcie którego wyjazd planuje około 20 proc. badanych. Na na czwartym miejscu jest zaś czerwiec (niecałe 16 proc.).

Na miejscu klienci spędzą najczęściej siedem dni (68,3 proc.). Drugie pod względem popularności okazują się pobyty trwające 8-13 dni (22,7 proc.), trzecie zaś do sześciu dni (4,4 proc.). Czwarte miejsce obejmuje 14 dni (4,3 proc.), a piąte powyżej 15 dni (0,3 proc.).

Ponadto ze wspomnianego badania wynika, że spośród osób planujących wyjazd z biurem podróży 41 proc. z nich już go wykupiło. Największy odsetek badanych (45 proc.) zamawia zagraniczne wycieczki na 1 -3 miesięcy przed podróżą. Z kolei 23 proc. robi to średnio 5 miesięcy wcześniej. 20 proc. osób korzysta z ofert last minute. Wyjazdy z większym wyprzedzeniem – ponad pół roku, wcześniej kupuje 11 proc. respondentów.

- Gros osób miało z pewnością w pamięci, że w sezonie 2023 ceny rosły wraz ze zbliżającym się terminem wylotu, jednocześnie mocno spadała dostępność miejsc, szczególnie w najbardziej pożądanych terminach, kierunkach i hotelach - ocenia Dominik Miłowski, wiceprezes produktu w Wakacje.pl.

Wakacje.pl to obok Travelplanet.pl i Fly.pl, jeden z największych multiagentów turystycznych działających na polskim rynku.

