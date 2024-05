Te kierunki cieszą się "niezmiennie dużym zainteresowaniem"

- Wakacje z pełną rodziną, powiedzmy pięcioosobową, no to już są dosyć poważne pieniądze, jeśli chcemy lecieć za granicę i mieć all inclusive z przelotem, ze wszelkimi posiłkami i atrakcjami dla dzieciaków. Jeżeli chcemy jeszcze dodatkowo wyjechać poza obiekt noclegowy, no to już są to wycieczki fakultatywne dodatkowo płatne. Tutaj w takim wysokim sezonie musimy liczyć się od około 3 tysięcy za osoby dorosłe - wyjaśniła Turosieńska.