Przewoźnik zapowiada dodatkowe połączenia do Rzymu

W piątek, 25 kwietnia, Wizz Air uruchomi dwa dodatkowe połączenia do Rzymu z Krakowa i z Warszawy z okazji uroczystości pogrzebowych papieża Franciszka - przekazał przewoźnik. Jeden dodatkowy lot z Krakowa zaplanowano także na 27 kwietnia.

Wizz Air przypomniał, że loty do Rzymu organizowane są z sześciu polskich miast - z Gdańska, Katowic, Krakowa, Poznania, Rzeszowa i Wrocławia.

Pogrzeb papieża Franciszka

Zarówno w Watykanie, jak i w całym Rzymie trwają przygotowania do pogrzebu papieża, na którym oczekuje się około 200 tys. osób oraz 170 oficjalnych delegacji z szefami państw i rządów. Wśród nich będą prezydent USA Donald Trump i przywódca Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Uroczystości pogrzebowe papieża rozpoczną się w sobotę na placu Świętego Piotra w Watykanie o godz. 10. Po mszy trumna z ciałem papieża zostanie przewieziona do bazyliki Matki Bożej Większej, gdzie zostanie on pochowany.