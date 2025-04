Duży spadek rezerwacji. "Omijają USA"

Dyrektor generalny firmy Accor Sébastien Bazin, powiedział we wtorek w wywiadzie dla Bloomberg TV, że spółka obserwuje "dość wyraźne spowolnienie" w rezerwacjach transatlantyckich.

- To prawdopodobnie obawa przed podróżą w nieznane - stwierdził. Jak dodał, pomimo że przypadki zatrzymań na granicy są na razie jednostkowe, wywołały one "negatywny szum", który zaczyna wpływać na trendy w rezerwacjach.

Spadek w turystyce

"Podróże transatlantyckie od dawna uznawane są za jedne z najbardziej dochodowych na świecie. Stanowią one kluczowe źródło dochodów dla linii lotniczych i firm turystycznych. Teraz jednak coraz więcej przedsiębiorstw ostrzega, że ten kierunek znalazł się pod presją, zarówno ze strony Amerykanów, którzy ograniczają wydatki i unikają Europy, jak i Europejczyków, którzy omijają USA ze względów politycznych" - wyjaśnił Bloomberg.

Choć w zeszłym tygodniu europejscy szefowie linii lotniczych twierdzili, że na razie nie zauważyli zmian w popycie na trasach przez północny Atlantyk, brytyjskie Virgin Atlantic Airways Ltd ostrzegło w tym tygodniu o osłabianiu ruchu do Wielkiej Brytanii. To spowodowało spadek akcji przewoźników transatlantyckich, takich jak IAG, właściciel British Airways.