Oto jeden z najpotężniejszych superkomputerów na świecie. Ma służyć nauce i przemysłowi

MareNostrum 5 jest jednym z najbardziej innowacyjnych superkomputerów na świecie, zaprojektowanym specjalnie w celu rozwiązywania złożonych problemów naukowych. Ma posunąć naprzód prace UE w kilku dziedzinach. Pomoże na przykład europejskim badaczom medycznym, wspierając opracowywanie leków i szczepionek oraz przeprowadzając symulacje rozprzestrzeniania się wirusów. Może być również wykorzystywany do tradycyjnych zastosowań obliczeniowych w takich obszarach, jak badania w dziedzinie klimatu, inżynieria, materiałoznawstwo i nauki o Ziemi. Szczytowa wydajność MareNostrum 5 wynosi 314 petaFLOPSów. Jest to również najbardziej ekologiczny superkomputer w Europie. Wytwarzane przez niego ciepło będzie wykorzystywane do ogrzewania budynku, w którym się znajduje.

Superkomputer ma zostać udostępniony naukowcom

MareNostrum 5 jest również zaprojektowany do wykorzystywania przez podmioty opracowujące sztuczną inteligencję (AI). Wyposażony jest w najbardziej zaawansowane z dostępnych obecnie akceleratorów, co pomoże zaspokoić potrzeby powstających platform AI. Jak zapowiedziała przewodnicząca Ursula von der Leyen w swoim orędziu o stanie Unii, MareNostrum 5 zostanie udostępniony europejskim start-upom zajmującym się sztuczną inteligencją. Powinno to pomóc przyspieszyć wdrażanie europejskich technologii i etycznych algorytmów opartych na sztucznej inteligencji, umożliwiając UE przewodzenie światowym wysiłkom na rzecz odpowiedzialnej, etycznej i bezpiecznej sztucznej inteligencji. Komisja Europejska podała, ze koszt nabycia i utrzymania superkomputera to 151 mln euro, z czego 50 proc. pochodzi z UE, a 50 proc. z konsorcjum pod przewodnictwem Hiszpanii, do którego naleją również Portugalia i Turcja.