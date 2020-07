Subskrypcja TVN24 GO na rachunku T-Mobile

Dwa wieczory wyborcze na żywo, stały dostęp do najważniejszych informacji z kraju i świata oraz do najlepszych programów publicystycznych, gdziekolwiek jesteś i kiedy tylko chcesz - to tylko część oferty TVN24 GO. T-Mobile razem z TVN Discovery Polska przygotowały praktyczną opcję dla klientów indywidualnych posiadających abonament na usługi telefoniczne sieci. Od 9 lipca mogą oni skorzystać z subskrypcji platformy TVN24 GO, a opłatę za tę usługę przypisać do swojego rachunku w T-Mobile - napisano w informacji prasowej.

TVN24 GO to pierwsza platforma w Polsce dająca dostęp do dwóch najbardziej opiniotwórczych stacji newsowych w kraju - TVN24 i TVN24 BiS, a także dodatkowych, niedostępnych w kanałach telewizyjnych transmisji live oraz bogatej biblioteki programów informacyjnych i publicystycznych oraz filmów dokumentalnych na żądanie.

Na platformie użytkownicy mają także możliwość śledzenia wydarzeń specjalnych, takich jak wieczory wyborcze. W niedzielę 12 lipca w TVN24 GO będzie można oglądać dwa takie programy - "Czas decyzji", który o o godzinie 20:20 rozpocznie się na antenie TVN24 oraz od 20:50 interaktywny wieczór wyborczy, dostępny wyłącznie dla użytkowników serwisu.

TVN24 GO stwarza możliwość oglądania treści na dwóch urządzeniach jednocześnie 24 godziny na dobę, a także daje dostęp do kanałów TVN24 i TVN24 BiS nawet do siedmiu dni wstecz oraz możliwość cofania programu na żywo do dwóch godzin. Platforma pozwala także na kontynuowanie oglądania rozpoczętego programu na dowolnie wspieranym urządzeniu - komputerze, smartfonie lub telewizorze. Dzięki możliwości personalizacji serwisu użytkownik otrzymuje najistotniejsze newsy z ważnych dla niego dziedzin.

TVN24 GO to dostęp do obszernej biblioteki programów informacyjnych i publicystycznych

Jedna faktura, łatwe rozliczenie

Klienci T-Mobile, którzy zdecydują się na subskrypcję tej platformy, mogą dodać ją do swojego rachunku od operatora. Wystarczy założyć konto w serwisie TVN24 GO, odszukać najbardziej interesującą opcję subskrypcyjną oraz wybrać płatność za pośrednictwem T-Mobile. Klient zostanie poproszony o wpisanie numeru telefonu, do którego doliczony zostanie zakup serwisu. Następnie na podany numer otrzyma SMS-em hasło, które wpisuje w odpowiednim miejscu. Po poprawnej weryfikacji użytkownik może cieszyć się dostępem do najważniejszych informacji z Polski i świata, a płatność zostanie dołączona do kolejnego rozliczenia - napisano w komunikacie.

Integratorem technicznym rozwiązania jest Digital Virgo.

Interaktywny wieczór wyborczy tylko w TVN24 GO

Od godziny 20:50 użytkownicy TVN24 GO będą mogli oglądać dostępny tylko dla nich interkatywny program wyborczy. Monika Tomasik i Mateusz Walczak do rozmów o kampanii wyborczej i wynikach głosowania zaproszą między innymi przedstawicieli młodego pokolenia, w tym osoby, które urodziły się w XXI wieku i pierwszy raz miały możliwość wzięcia udziału w wyborach prezydenckich. Rozmawiać będziemy na tematy dla nich ważne jak edukacja, środowisko, wizja Polski i ich miejsce w niej.

Pół godziny wcześniej na antenie TVN24 - zatem także w TVN24 GO - rozpocznie się wieczór wyborczy, który poprowadzi dziennikarka "Faktów" TVN Anita Werner. Po zakończeniu ciszy wyborczej podane zostaną pierwsze sondażowe wyniki i reakcje kandydatów oraz ich sztabów. Dziennikarze "Faktów" TVN przeprowadzą pierwsze wywiady z politykami.

W dalszej części wieczoru wyborczego na specjalne wydania swoich programów zaproszą Monika Olejnik ("Kropka nad i"), Konrad Piasecki ("Kawa na ławę"), Małgorzata Łaszcz ("Loża prasowa") oraz Andrzej Morozowski ("Tak jest"). Na wyniki late poll poczekamy z Piotrem Kraśką.

