Konstelacja Tysiąca Żagli. To ma być odpowiedź na Starlinka

Rakieta nośna Długi Marsz 6A we wtorek wyniosła na niską orbitę okołoziemską 18 satelitów komunikacyjnych wchodzących w skład projektu Qianfan Xingzuo, czyli "Konstelacji Tysiąca Żagli" - podał państwowy nadawca CCTV. To odpowiedź Chin na system Starlink amerykańskiej firmy SpaceX.

Umieszczenie 18 satelitów na orbicie to pierwszy etap realizacji projektu "Konstelacja Tysiąca Żagli", zwanego również "G60 Star Link", który ma zapewnić szerokopasmowy dostęp do internetu.

15 tys. satelitów do 2030 roku

Plan zakłada wystrzelenie 108 satelitów w tym roku i 648 do końca 2025 r. oraz zapewnienie "globalnego dostępu do internetu" do 2027 r. Docelowo na niskiej orbicie okołoziemskiej do 2030 r. ma znaleźć się 15 tys. satelitów.