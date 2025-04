Jakie wynagrodzenie dla mediów? Raport

Sprawiedliwe roczne wynagrodzenie ze strony Google'a na rzecz polskich mediów za wykorzystanie ich treści powinno wynosić 78,67 miliona euro, czyli około 335 milionów złotych - szacuje Fehradvice & Partners w raporcie "Media w Polsce i ich wartość dla Google" stworzonym we współpracy z Związkiem Pracodawców Wydawców Cyfrowych.

We wtorek Związek Pracodawców Wydaców Cyfrowych zaprezentował raport z badania przeprowadzonego przez FehrAdvice & Partners "Wartość mediów dla Google w Polsce".

Związek Pracodawców Wydawców Cyfrowych (ZPWC) to organizacja, która zrzesza największe koncerny medialne działające w Polsce, w tym właściciela tvn24.pl - TVN Warner Bros. Discovery, a także m.in. Grupę Agora, Wirtualną Polskę, Ringier Axel Springer Polska czy Interię.

"Solidna podstawa" kształtowania ram wynagradzania mediów

"Opierając się na międzynarodowych standardach przypisywania wartości dostawcom treści i stosując granice wrażliwości na każdym etapie obliczeń, szacuje się, że godziwy roczny wkład Google'a w polskie spółki medialne wynosi od 49,98 mln euro do 119,04 mln euro, przy obliczonej wartości referencyjnej wynoszącej 78,67 mln euro" - przekazano.

- Wyniki badania Fehr Advice stanowią solidną, opartą na danych podstawę do kształtowania ram do sprawiedliwego wynagradzania mediów w polskim ekosystemie informacji cyfrowej. Mimo że polscy dziennikarze dostarczają treści, które budują zaufanie użytkowników, przyciągają uwagę i poprawiają wyniki platformy, w dużej mierze pozostają bez wynagrodzenia – mówi, cytowany w komunikacie, Maciej Kossowski, prezes Związku Pracodawców Wydawców Cyfrowych.

"Zaburzenie równowagi"

Test Google'a

Skutki tego testu zbadała firma FehrAdvice & Partners. "Usunięcie treści dziennikarskich z Google nie jest neutralne – podważa zaufanie, wiarygodność i długoterminową wartość" - czytamy w komunikacie firmy, zamieszczonym na stronie ZPWC. "Usunięcie treści dziennikarskich to nie tylko pozbawienie informacji – to także niszczenie zaufania (...). Użytkownicy ocenili Google jako mniej wiarygodne, mniej godne zaufania i mniej kompletne bez wiadomości, co skutkowało niższym zadowoleniem i mniejszą chęcią powrotu" - dodano.