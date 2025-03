Złoty reaguje na zapowiedź Trumpa

Wpływ zapowiedzi Trumpa

- Widzimy wyraźne umacnianie się złotego do euro. Zbiega się to z osłabieniem dolara, które rozpoczęło się po publikacji nowego postu D. Trumpa o tym, że myśli o podwyżce o 200 proc. ceł na europejskie alkohole. Ten wpis spowodował odwrót od dolara. Amerykańska waluta zaczęła się osłabiać, mimo, że dane ze strefy euro i USA nie były złe - powiedziała Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego.

- Potwierdzeniem, że to był główny czynnik umocnienia się złotego jest to, że takie same ruchy dokonały się na forincie i koronie - powiedziała Monika Kurtek.