Kursy runęły po zapowiedzi minister. Tusk zabiera głos

Premier Donald Tusk oświadczył w środę, że ma zaufanie do minister przemysłu i jest spokojny co do trafności jej ocen. W opublikowanym w środę wywiadzie minister Marzena Czarnecka zapowiedziała łączenie spółek energetycznych z kopalniami. Nie spodobało się to inwestorom na warszawskiej giełdzie.

W wywiadzie dla "Rzeczpospolitej" i "Parkietu" Czarnecka powiedziała, że planowane jest powiązanie kopalń węgla kamiennego z elektrowniami węglowymi i przypisanie konkretnych kopalń do elektrowni spółek energetycznych. Jak dodała, nie podjęto decyzji co do konkretnego wydzielenia elektrowni ze spółek, ale konieczne jest połączenie dostaw węgla z kopalń do elektrowni. - Mam zaufanie do pani minister, jest bardzo kompetentna.(...) Jestem spokojny co do trafności oceny pani minister przemysłu - stwierdził premier Tusk, pytany o tę sprawę.