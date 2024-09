W razie nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza, rodzic opiekujący się zdrowym dzieckiem w wieku do 8 lat ma prawo do zasiłku opiekuńczego - poinformował we wtorek Grzegorz Dyjak z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

W wyniku powodzi w woj. dolnośląskim, opolskim, lubuskim i śląskim zajęcia zawieszono w ponad 600 szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych – poinformowało we wtorek Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Zalana szkoła we Wleniu (17.09.2024, przed południem). TVN24

Zasiłek opiekuńczy dla kogo i na ile

Dodał, że maksymalny czas otrzymywania zasiłku opiekuńczego wynosi 60 dni w roku kalendarzowym. Limit ten ma zastosowanie do wszystkich członków rodziny uprawnionych do zasiłku opiekuńczego, niezależnie od ich liczby, bez względu na liczbę dzieci i innych członków rodziny wymagających opieki. Zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeśli nie ma innych członków rodziny mogących zapewnić opiekę dziecku. Warunek ten nie dotyczy jednak opieki nad chorym dzieckiem w wieku do dwóch lat. Wówczas zasiłek przysługuje nawet wtedy, gdy inny członek rodziny może zapewnić dziecku opiekę. Dyjak poinformował, że aby otrzymać zasiłek, należy złożyć wniosek Z-15A i zaświadczenie, że żłobek, klub dziecięcy, przedszkole lub szkoła, do których uczęszcza dziecko, zostały nieprzewidzianie zamknięte.

