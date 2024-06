Wynagrodzenia, rachunki, fotowoltaika. Najważniejsze zmiany od lipca

Podwyżka płacy minimalnej, nowe stawki za prąd i gaz oraz zmiany w rozliczaniu fotowoltaiki - to tylko część regulacji, która zacznie obowiązywać 1 lipca. Z kolei na platformy internetowe zostanie nałożony obowiązek przekazywania informacji o sprzedawcach, którzy dokonali transakcji za ich pośrednictwem.

Największą zmianą zaplanowaną na 1 lipca br. miało być wdrożenie obowiązkowego Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Rewolucja nie dojdzie jednak na razie do skutku, gdyż zdaniem obecnego rządu przygotowany przez poprzednią władzę system "nie nadawał się do wprowadzenia".

Jak wynika z ustawy przyjętej w ubiegłym miesiącu, KSeF zostanie wdrożony 1 lutego 2026 roku. Na uwagę zasługuje jednak kilka innych zmian, które wejdą w życie już w najbliższych dniach.

Podwyżka płacy minimalnej

Od 1 lipca 2024 roku pensja minimalna wzrośnie do 4300 zł brutto, czyli 3261,53 zł na rękę. W porównaniu do lipca ubiegłego roku najniższa krajowa będzie wyższa aż o 700 zł brutto. Według szacunków GUS-u najniższe wynagrodzenie pobiera około 3,6 mln Polaków.

W przyszłym miesiącu do poziomu 28,10 zł brutto wzrośnie także stawka godzinowa. Warto pamiętać, że ma ona zastosowanie do umów zlecenia albo umów o świadczenie usług.

Podwyżka płacy minimalnej wpływa nie tylko na wynagrodzenie, ale także wysokość wielu świadczeń i dodatków pracowniczych. Od 1 lipca br. wzrośnie maksymalna kwota odpraw pracowniczych do 64 500 złotych, stawka za przestój, która nie może być niższa od wysokości pensji minimalnej, a także podwyższone zostaną stawki za pracę w nocy.

Nowe stawki za prąd i gaz

Od 1 lipca 2024 roku ceny energii elektrycznej pozostaną zamrożone, jednak na innych niż dotąd zasadach. Reguluje je ustawa o bonie energetycznym.

Do końca czerwca tego roku odbiorców indywidualnych obowiązuje cena netto za sprzedaż energii na zamrożonym poziomie 412 zł/MWh (do określonych limitów zużycia prądu). Zgodnie z ustawą o bonie energetycznym, w drugiej połowie 2024 r. cena ta wzrośnie do 500 zł/MWh ( jednak bez względu na poziom zużycia energii).

Od 1 lipca do 31 grudnia 2024 r. rachunek za energię elektryczną w gospodarstwie domowym, którego roczne zużycie nie przekracza 2 MWh, wzrośnie o 27,5 zł netto miesięcznie - poinformował w czwartkowym komunikacie Urząd Regulacji Energetyki (URE).

URE zatwierdził już także taryfę PGNiG Obrót Detaliczny na sprzedaż gazu dla gospodarstw domowych. Od 1 lipca br. do 30 czerwca 2025 roku cena gazu wyniesie 239 złotych za megawatogodzinę.

"Dla przeciętnego odbiorcy w gospodarstwie domowym rachunek za gaz kupowany od PGNiG OD, który korzysta z usług największego dystrybutora, spółki PSG, wzrośnie zatem od 1 lipca 2024 r. średnio o 20 proc." - informował URE.

Handel internetowy pod lupą

Od lipca w Polsce obowiązywać będzie unijna dyrektywa DAC7, nakładająca na platformy cyfrowe obowiązek dostarczania skarbówce informacji o sprzedawcach. Chodzi o te podmioty, które mają powyżej 30 transakcji rocznie o wartości przekraczającej 2 tysiące euro.

Jeśli sprzedawcy przekroczą określony w przepisach limit 30 transakcji, platformy cyfrowe zwrócą się do nich z prośbą o przesłanie dodatkowych informacji. Chodzi między innymi o numer NIP, datę urodzenia czy miejsce zamieszkania. Zignorowanie takiego wezwania może wiązać się z zablokowaniem konta na danej platformie internetowej.

Fotowoltaika - zmiana zasad rozliczania prosumentów

Od 1 lipca 2024 roku zmieniają się zasady dotyczące rozliczania fotowoltaiki. Prosumenci korzystający z net-billingu w przypadku nowych instalacji będą sprzedawać nadwyżki energii po stawce godzinowej wyliczanej na podstawie rynkowej ceny elektrycznej (RCE), a nie miesięcznej (RCEm) - jak jest od kwietnia 2022 roku.

Co jednak ważne obecny rząd przygotował projekt nowelizacji ustawy o OZE, który zakłada, że prosumenci, którzy rozliczają się w net-billingu, zyskają możliwość wybrania korzystniejszego dla nich systemu rozliczania wytwarzanej energii elektrycznej. "Zmiana będzie polegać na utrzymaniu po dniu 1 lipca 2024 r. możliwości rozliczania się w systemie net-billing w oparciu o rynkową miesięczną cenę energii elektrycznej" - wyjaśniono.

Jak informowano, "zachętą do zmiany systemu rozliczenia będzie możliwość zwiększenia wartości zwrotu niewykorzystanych przez prosumenta środków za wprowadzoną do sieci energię elektryczną w okresie kolejnych 12 miesięcy (tzw. nadpłaty) do 30 proc.".

Przytwierdzane nakrętki od 1 lipca

1 lipca wchodzi w życie obowiązek przytwierdzania zakrętek do butelek. Duża część producentów już dawno wprowadziła wymagane przepisami zmiany w opakowaniach. Zwracano jednak uwagę na dodatkowy koszt, który muszą ponieść w związku z dostosowaniem linii produkcyjnych oraz brak akcji informacyjnej wśród klientów w związku z nowymi regulacjami.

Jak wyjaśniała wiceministra klimatu i środowiska Anita Sowińska, zmiana przepisów spowodowana wdrożeniem unijnej dyrektywy Single Use Plastics (SUP) to dobre rozwiązanie dlatego, że " te nakrętki bardzo często trafiają do wód, do oceanów, są jednym z najczęściej znajdywanym odpadów na plażach".

Dodała, że nakrętki nieprzytwierdzone do butelek to również realny problem w przetwarzaniu odpadów.

Nowe leki refundowane

W przyszłym miesiącu zacznie obowiązywać nowy wykaz leków refundowanych. Rozszerzone możliwości leczenia obejmą diabetyków, pacjentów onkologicznych, a także osoby korzystające z procedury in-vitro.

- W trzecim już w tym roku wykazie refundowanych leków i wyrobów medycznych gwarantujemy pacjentom 31 nowych terapii. Wśród nich 8 terapii onkologicznych i 23 terapie nieonkologiczne, w tym 6 w chorobach rzadkich – mówiła minister zdrowia Izabela Leszczyna.

Jak podkreślał resort zdrowia, "nowa lista refundacyjna to także kontynuacja promowania polskich leków, co zwiększy ich udział w rynku, zachęci do rozwoju krajowej produkcji substancji czynnych i leków oraz zwiększy bezpieczeństwo lekowe Polski".

Nowe kary za brak OC i "czarne skrzynki"

W lipcu pojawi się też kilka zmian obejmujących kierowców. Ze względu na wzrost minimalnego wynagrodzenia od lipca podniesione zostaną bowiem kary za brak OC. Kwota ta, zależnie od typu pojazdu i okresu bez ważnej polisy, wyniesie od 290 do 12 900 zł. W przypadku samochodów osobowych przedział wyniesie od 1440 zł (maksymalnie 3 dni bez OC) do 7200 zł (powyżej 14 dni bez OC).

Od 6 lipca wchodzą natomiast w życie przepisy nakładające obowiązek posiadania w nowych rejestrowanych samochodach tak zwanych czarnych skrzynek. Warto podkreślić, że urządzenia te montowane są w pojazdach od wielu lat, jednak do tej pory było to dobrowolne.

