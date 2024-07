Prześwietlili sklepy internetowe. Okazuje się, że większość stosuje nielegalne metody

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wyjaśnił, że jako jedna z 26 instytucji chroniących konsumentów, wziął udział w corocznym przeglądzie sprzedażowych stron internetowych i aplikacji mobilnych organizowanym przez Międzynarodową Sieć Ochrony Konsumentów (ICPEN). Dodano, że tegoroczne sweep days (od angielskiego wymiatania – w tym przypadku złych praktyk marketingowych) odbyły się w dniach od 29 stycznia do 2 lutego. Urząd przekazał, że w ramach badania zbadano strony internetowe i aplikacje mobilne 642 przedsiębiorców. Ponad 3/4 z nich (75,7 proc.) stosowało co najmniej jeden dark pattern, a 66,8 proc. dwa lub więcej. Dodano, że wyniki "sweepa" przeprowadzonego przez UOKiK pokazały, że na połowie z 10 przebadanych stron internetowych znaleziono przynajmniej jedną niedozwoloną praktykę. Chodziło m.in. o preselekcję, czyli wybranie i zaznaczenie za konsumenta jednej z możliwych opcji np. najdroższej. Urząd wyjaśnił, że określeniem dark patterns, nazywane są praktyki, które przedsiębiorcy wykorzystują do manipulowania działaniami konsumentów w przestrzeni wirtualnej. Najczęściej są to liczniki odmierzające fikcyjny czas do końca promocji lub praktyki polegające na niezgodnym z rzeczywistością informowaniu, ile osób zainteresowanych jest daną ofertą lub która z nich jest najczęściej wybierana.