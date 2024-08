Nawet 1000 złotych na wyprawkę szkolną

Większość rodziców deklaruje, że na wyprawkę szkolną wyda w tym roku więcej pieniędzy niż w roku ubiegłym - wynika z badania SW Research Agencji Badań Rynku i Opinii na zlecenie Empiku. - Nadal rosną ceny zeszytów, bloków, teczek i wszystkiego, co jest z kartonu - wyjaśnia Paula Andrée, dyrektor hurtowni artykułów biurowych i szkolnych Rodan.

Z badania SW Research, wynika, że 13 proc. uczestniczących w nim rodziców na wyprawkę dla jednego ucznia przeznaczy do 300 zł, 35 proc. przeznaczy od 301 do 500 zł, 30 proc. - między 501 a 700 zł, 16 proc. - od 701 do 1000 zł, a 6 proc. - powyżej 1000 zł.

63 proc. badanych podało, że spodziewa się większych wydatków niż przed rokiem, 4 proc. zakłada niższy wydatek. 33 proc. sądzi, że wyda tyle samo.

Koszt wyprawki szkolnej w 2024 roku

Z tegorocznego badania wynika także, że na liście zakupów 90 proc. rodziców znalazły się przybory szkolne/podręczniki. 78 proc. wskazało, że kupi ubrania/buty, 39 proc. - wyposażenie pokoju, kącika do nauki, 23 proc. - elektronikę (np. komputer, drukarka, nowy telefon, słuchawki), 19 proc. - akcesoria/sprzęt sportowy (np. rower, hulajnoga, deskorolka), 16 proc. - zabawki (edukacyjne, rozwojowe).

W ubiegłym roku 13 proc. uczestniczących w badaniu rodziców podało, że na wyprawkę dla jednego ucznia przeznaczy do 300 zł, 37 proc. przeznaczy od 301 do 500 zł, 29 proc. - między 501 a 700 zł, 14 proc. - od 701 do 1000 zł, a 7 proc. - powyżej 1000 zł. Wówczas większych wydatków spodziewało się 70 proc. badanych, 27 proc. zakładało, że wyda tyle samo co rok wcześniej, a 3 proc., że mniej.

Badanie SW Research Agencji Badań Rynku i Opinii na zlecenie Empiku przeprowadzono w dniach 27 czerwca - 5 lipca 2024 r. metodą CAWI (Computer-Assisted Web Interview - wspomagany komputerowo wywiad przy pomocy strony WWW) na ogólnopolskiej 1005-osobowej grupie respondentów, dorosłych mających dzieci.

Czynniki wpływające na podwyżki

- To, co jest nadal w cenie wzrostowej, to są produkty papiernicze typu zeszyty, bloki i teczki i wszystko, co jest z kartonu - mówi Paula Andrée, dyrektor hurtowni artykułów biurowych i szkolnych Rodan. - To wynika przede wszystkim ze wzrostu cen celulozy. Ale także przez wszystkie inne czynniki, które mają wpływ na cenę - dodaje. Wyjaśnia, że dostawcy polskich produktów argumentują podwyżki w głównej mierze wzrostem kosztów pracy i cen energii.

- Nie jest oczywiście tajemnicą, że jednak znakomita większość produktów jest importowana przede wszystkim z Chin. W tym przypadku podwyżki wynikają z innych czynników, tj. przede wszystkim z różnić kursowych bądź też ceny frachtu - wyjaśniła Paula Andrée.

Dofinansowanie 300 zł do wyprawki szkolnej

Od 1 lipca do końca listopada rodzice i opiekunowie uczących się dzieci mogą przesyłać wnioski o świadczenie w ramach programu "Dobry start". O środki z programu mogą ubiegać się rodzice i opiekunowie prawni dzieci do 20. roku życia, a w przypadku dzieci z niepełnosprawnością do 24. roku życia. Świadczenie w wysokości 300 złotych należy się również dzieciom, które ukończą 20 lat, zanim rozpocznie się rok szkolny, a także osobom z niepełnosprawnością kończącym 24 lata przed rozpoczęciem roku szkolnego.

Samodzielnie o świadczenie mogą wnioskować pełnoletni uczniowie, niepozostający na utrzymaniu rodziców, jak i osoby usamodzielniane wychodzące z pieczy zastępczej.

Wniosek o 300 plus można złożyć wyłącznie elektronicznie przez aplikację mobilną mZUS, dostępną na smartfony i tablety, przez PUE ZUS, za pośrednictwem portalu Emp@tia albo bankowości elektronicznej. Wypłata środków odbywa się bezgotówkowo na podany we wniosku numer konta. We wniosku należy podać prawidłowy numer rachunku bankowego, adres e-mail i numer telefonu. Uzupełnić należy również dane dzieci, informacje o szkołach, do których uczęszczają lub będą uczęszczać.

Autorka/Autor:Pkarp/ToL

Źródło: PAP, TVN24