Skok nawet o 30 procent. Co podrożało, co potaniało

Jak dodaje, średnia cena detaliczna jaja konsumpcyjnych, według GUS, w lutym 2025 roku wyniosła 1,05 zł za sztukę, czyli o 13 proc. więcej w skali roku. - Główną przyczyną wzrostu cen jest ich ograniczona podaż na rynku krajowym i unijnym, co wynika z mniejszej liczby kur niosek - wyjaśnia. W 2024 roku było ich 30,6 mln sztuk, o 14 proc. mniej rok do roku.

Ceny mąki pszennej

Jednocześnie ceny samej mąki pszennej wyhamowały. - Niższe zbiory pszenicy w Unii Europejskiej, ale również w Rosji i Ukrainie , przyczyniają się w bieżącym sezonie do uszczuplenia globalnego bilansu przed tegorocznymi żniwami, co skutkowało wzrostem notowań zbóż pod koniec zeszłego i na początku bieżącego roku. Jednak słaby popyt na ziarno unijne hamował większe zwyżki cen - tłumaczy Weronika Szymańska-Wrzos.

Oleje roślinne, masło i majonez

Ostatnie trzy miesiące to także wzrost cen olejów roślinnych. - W związku z niższymi zbiorami rzepaku w UE oraz słabszą produkcją słonecznika u głównych światowych producentów w zeszłym roku, konsumenci mogą odczuć wzrost cen olejów roślinnych w stosunku do zeszłorocznych Świąt Wielkanocnych - wyjaśnia Weronika Weronika Szymańska-Wrzos. - Choć ceny detaliczne oleju rzepakowego na rynku krajowym w 2024 roku spadły według GUS-u średnio o 15 procent rok do roku, to od grudnia do lutego cena wzrosła o 8 procent, do ponad 9,5 złotego za litr - dodaje.