Duży operator podwyższa ceny usług. "Trudna decyzja"

Biuro prasowe Vectry przekazało, że poziom waloryzacji wynika bezpośrednio z podawanego przez Główny Urząd Statystyczny półrocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych i wynosi 15,0 proc. W piątek został opublikowany komunikat prezesa GUS, w którym poinformowano, że wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2023 roku w stosunku do pierwszego półrocza 2022 roku wyniósł 115,0. Oznacza to wzrost cen o 15 proc. rok do roku.