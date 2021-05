Oszczędności, mieszkania, działki. Oto oświadczenia majątkowe liderów partii

Prezes PiS Jarosław Kaczyński zgromadził ponad 140 tysięcy złotych oszczędności, a przewodniczący PO Borys Budka uzyskał ponad 40 tysięcy złotych na wynajmie mieszkania. Janusz Korwin-Mikke posiada nieruchomości warte ponad 6 milionów złotych, a Włodzimierz Czarzasty z Lewicy ma obrazy, jacht motorowy i ponad 15 tysięcy książek. Oto oświadczenia majątkowe liderów partii, które mają swoich przedstawicieli w Sejmie.

W piątek na stronie internetowej Sejmu opublikowano oświadczenia majątkowe posłów za 2020 rok. Zgodnie z ustawą o wykonywaniu mandatu posła i senatora, parlamentarzyści są obowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym, które dotyczy majątku odrębnego oraz objętego małżeńską wspólnością majątkową.

Oświadczenie składa się do dnia 30 kwietnia każdego roku, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego.

Jarosław Kaczyński

Z oświadczenia prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego wynika, że w minionym roku otrzymał tytułem uposażenia poselskiego prawie 71 tys. zł, nieco ponad 30 tys. zł tytułem diety poselskiej, a 42 tys. zł z pracy w KPRM, czyli jako wicepremier. Kaczyński otrzymał też 85,7 tys. zł emerytury ZUS.

Szef PiS ma odłożone ok. 142 tys. zł. Jest też współwłaścicielem - w 1/3 - domu o powierzchni 150 m kw. o wartości ok. 1,5 mln zł.

Jarosław Kaczyński nie posiada udziałów w żadnych spółkach i nie prowadzi swojego biznesu. Nie jest też właścicielem samochodu ani żadnych innych ruchomości, których wartość przekracza 10 tys. złotych.

W swoim oświadczeniu majątkowym prezes PiS napisał również o posiadanym kredycie w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej imienia Stefczyka.

Jarosław Gowin

Lider Porozumienia posiada oszczędności w wysokości ok. 160 tys. zł (wspólnota majątkowa).

Gowin jest także współwłaścicielem dwóch mieszkań: o powierzchni 98 m kw (500 tysięcy złotych), a także o powierzchni 40 m kw (200 tys. zł).

W ramach diety poselskiej polityk otrzymał prawie 30 tys. zł, a w ramach uposażenia poselskiego - ponad 16,5 tys. zł. Jego wynagrodzenie w KPRM wyniosło ponad 183 tys. zł.

Zbigniew Ziobro

Minister sprawiedliwości i lider Solidarnej Polski ma ponad 75 tys. zł oszczędności.

Posiada udziały w domu rodzinnym o wartości około 150 tys. zł, które odpowiadają 85,6 m kw. powierzchni użytkowej wraz z udziałem w działce o powierzchni 22 arów, na której znajduje się dom.

Ziobro poinformował także o budowie domu jednorodzinnego o powierzchni mieszkalnej 133,15 m kw. o wartości około 646 tys. zł. Ponadto minister jest właścicielem mieszkania o powierzchni 125 m kw., o wartości około 540 tys. zł oraz działki rolnej o wartości około 135 tys. zł. Zbigniew Ziobro jest także właścicielem dwóch działek leśno-rolnych.

Jego dochody z pełnienia funkcji ministra wyniosły w 2020 roku 173,1 tys. zł. Zarobił też ponad 72 tys. zł w ramach dodatku funkcyjnego dla Prokuratora Generalnego. Dochody wynikające z pełnienia funkcji w Krajowej Radzie Sądownictwa wyniosły natomiast prawie 15,5 tys. zł.

W ramach diety poselskiej otrzymał ponad 30 tys. zł.

Minister posiada też kredyt na budowę domu w wysokości 250 tys. zł. Stan zadłużenia na koniec minionego roku wyniósł 199,2 tys. zł. Ziobro wziął też pożyczkę w banku na budowę instalacji fotowoltaicznej w wysokości 21 tys. zł. Na koniec roku stan zadłużenia wyniósł nieco ponad 12 tys. zł.

Borys Budka

Lider PO Borys Budka z tytułu diety poselskiej otrzymał blisko 30 tys. i prawie 115 tys. zł uposażenia poselskiego. Lider PO zarobił też ponad 45 tys. zł na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Budka uzyskał również ponad 40 tys. zł na wynajmie mieszkania.

Szef PO zgromadził w polskiej walucie 100 tys. zł. Budka razem z żoną jest właścicielem domu o powierzchni 291 m kw. o wartości ok. 800 tys. zł, a także dwóch mieszkań o powierzchni 165 m kw. i wartości 408 tys. zł oraz o powierzchni 75 m kw. i wartości ok. 160 tys. zł. Budka ma dwa samochody - Nissana z 2008 r. o wartości 10 tys. zł oraz Toyotę z 2018 r. wartą prawie 134 tys. zł. Budka ma do spłaty jeszcze ponad 148 tys. zł kredytu hipotecznego.

Adam Szłapka

Lider Nowoczesnej zgromadził oszczędności w wysokości 45 tys. zł, 10 tys. euro i 5 tys. dolarów. Ponadto do oświadczenia majątkowego wpisał jednostki funduszy inwestycyjnych oraz akcje.

Adam Szłapka jest właścicielem domu o powierzchni 106,47 m kw., o wartości 270 tys zł. Jest także współwłaścicielem, wraz z żoną, mieszkania o powierzchni 54,60 m kw., o wartości 323 tys. zł. Na zakup mieszkania został zaciągnięty kredyt hipoteczny.

W oświadczeniu Szłapka wpisał też 1/6 mieszkania o powierzchni 52 m kw., do którego prawa otrzymał w ramach spadku. Swój udział wycenił na 25 tysięcy złotych.

W 2019 roku (nie ma informacji za 2020 rok) polityk otrzymał ponad 101 tys. zł w ramach uposażenia poselskiego, 29 tysięcy w ramach diety i 2460 złotych z tytułu zwiększenia limitu na służbowe podróże zagraniczne.

Szłapka jest właścicielem samochodu suzuki vitara z 2016 roku.

Włodzimierz Czarzasty

Lider Nowej Lewicy (dawniej SLD) Włodzimierz Czarzasty jako wicemarszałek Sejmu zarobił w ubiegłym roku 142 tys. zł oraz otrzymał ponad 30 tys. zł z tytułu diety poselskiej. Ponadto ponad 12 tys. zł zyskał na wynajmie mieszkania.

Czarzasty zgromadził ponad 134 tys. zł oraz 2000 euro, ma także ponad 30 tys. akcji MUZA S.A. w Warszawie na kwotę prawie 85,5 tys. zł. Jest właścicielem połowy domu o powierzchni 255,51 m kw. o wartości 1 mln 200 tys. zł, a także mieszkania o powierzchni 35,2 m kw. o wartości 300 tys. zł. Lider Nowej Lewicy zadeklarował też, że jest właścicielem połowy nieruchomości zabudowanej o powierzchni 0,49 ha o wartości 2 mln.

Ponadto Czarzasty wpisał do swojego oświadczenia m.in. jacht motorowy, obrazy, bibliotekę (15 tys. tomów), wyroby ze złota i srebra. Czarzasty zaciągnął kredyt na zakup mieszkania na kwotę ponad 81 tys. euro; do spłaty pozostało mu ponad 51 tys. euro.

Adrian Zandberg

Kolejny z liderów Lewicy ma oszczędności w wysokości 85 tys. zł (współwłasność małżeńska).

Jest współwłaścicielem mieszkania o powierzchni 95,4 m kw., o wartości ponad miliona złotych.

W ramach wynagrodzenia poselskiego Zandberg otrzymał prawie 93 tys. zł. Polityk wpisał do oświadczenia również diety na wydatki w związku z wykonywaniem mandatu posła (prawie 30 tys. zł) oraz prawie 17 tys. zł z Rady Ochrony Pracy.

Władysław Kosiniak-Kamysz

Z oświadczenia majątkowego szefa ludowców Władysława Kosiniaka-Kamysza wynika, że zarobił w zeszłym roku dzięki uposażeniu poselskiemu 92,3 tys. zł oraz dodatkowo 29,8 tys. z diety parlamentarnej. Dostał też 15 tys. zł darowizny od mamy.

Lider PSL zgromadził ok. 3,5 tysiąca zł., kolejne ok. 5 tys. zł zainwestował w fundusz inwestycyjny. Polityk posiada mieszkanie o pow. 86,24 m. kw. o wartości ok. 600 tys. zł a także dwie działki rolne. Jedna z nich (o pow. 0,2 ha) jest warta ok. 26 tys. zł; druga (lider PSL jest jej współwłaścicielem w 1/2) ma powierzchnię 0,16 ha, a jej wartość to ok. 20 tys. złotych.

Kosiniak-Kamysz wykazał też działkę budowlaną o pow. 754 m kw. (plus udział w drodze dojazdowej) i wartości ok. 200 tys. zł oraz garaż o pow. 25 m kw. wart ok. 50 tys. zł. Kosiniak-Kamysz ma 9-letniego Volkswagena Passata 1,9 (rocznik 2012), kartę kredytową Santander Bank z limitem do 10 tys. złotych; spłaca też kredyt konsumpcyjny na zakup samochodu, w wysokości 40 tys. zł, udzielony przez mBank.

Małgorzata Tracz

Liderka Zielonych ma oszczędności w wysokości ok. 38 tys. zł oraz 150 funtów.

Małgorzata Tracz jest współwłaścicielką mieszkania o powierzchni 76,56 m kw., o wartości 397 020 zł. Na zakup nieruchomości został zaciągnięty kredyt na kwotę 264 680 zł.

Z tytułu uposażenia poselskiego posłanka otrzymała ponad 93 tys. zł, a diety parlamentarnej - ponad 30 tys. zł.

Janusz Korwin-Mikke

Szef partii KORWiN, wchodzącej w skład Konfederacji, zgromadził oszczędności w wysokości 9 tys. zł i 17 tys. euro.

Polityk posiada też nieruchomości o wartości ponad 6 mln zł.

Na dochody polityka składają się m.in. dieta parlamentarna (prawie 30 tys. zł), uposażenie poselskie (prawie 93 tys. zł), emerytura z Parlamentu Europejskiego (13,8 tys. euro) oraz emerytura z ZUS (15,4 tys. zł).

Robert Winnicki

Jeden z liderów Konfederacji zgromadził 12 tysięcy złotych oszczędności.

Poseł nie posiada żadnych nieruchomości.

Z tytułu pełnienia funkcji posła otrzymał dietę parlamentarną w wysokości 29,3 tys. zł oraz uposażenie poselskie - 102,6 tys. zł.

Grzegorz Braun

Kolejny z polityków Konfederacji zadeklarował oszczędności w wysokości 4,5 tys. zł.

W minionym roku polityk zarobił ponad 115 tys. zł z tytułu praw autorskich.

Jako składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 tys. zł Grzegorz Braun wpisał "książki".

Autor:mb/ToL

Źródło: PAP, TVN24 Biznes