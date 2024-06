Milionowe długi gapowiczów

Liczba osób wpisanych do Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej (KRD) za jazdę bez biletu wynosi obecnie 290,6 tysięcy, a ich łączny dług sięga prawie 417,8 miliona złotych - poinformowano w poniedziałkowym komunikacie.

Liczba osób wpisanych do Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej (KRD) za jazdę bez biletu wynosi obecnie 290,6 tys. - poinformował KRD w poniedziałkowym komunikacie. Oznacza to, jak wyjaśniono, spadek rok do roku o jedną piątą; w czerwcu 2023 r. liczba osób, które widnieją w rejestrze za niezapłacony mandat wynosiła niemal 369 tys.

W publikacji zauważono, że wraz z liczbą dłużników spadła wysokość łącznego długu, który opiewa aktualnie na prawie 417,8 mln zł, podczas gdy rok wcześniej wynosił 499,5 mln zł. Przekazano, że całkowita liczba nieuregulowanych zobowiązań gapowiczów w KRD wynosi obecnie 971,2 tys., a średni dług jednej osoby sięga 1437 zł.

Poważny wzrost wśród najmłodszych

Autorzy raportu zwrócili uwagę, że choć liczba zadłużonych za jazdę bez biletu ogółem spadła, to w grupie młodocianych pasażerów - tj. osób do 18. roku życia - odnotowano zauważalny wzrost. Wskazali, że w 2024 r. doliczono się rekordowych 2288 zadłużonych pasażerów poniżej 18. r. życia, co stanowi wzrost o 60 proc. w porównaniu do tego samego okresu w zeszłym roku. Ta grupa gapowiczów ma obecnie 3645 zobowiązań, które składają się na łączną kwotę 1,14 mln zł do zapłaty. Średni dług na osobę wynosi 500 zł. Dla porównania dodano, że w czerwcu 2022 r. dłużników z tej grupy było 391, a w 2023 r. było to 1417 osób. "Samorządy coraz skuteczniej egzekwują pieniądze za mandaty od jeżdżących bez ważnego biletu. W ciągu roku braki z tego tytułu w całej Polsce zmniejszyły się o ponad 81 milionów złotych. To znacząca kwota, za którą można kupić nawet kilka nowych tramwajów (...)" - zauważył prezes zarządu Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej Adam Łącki, cytowany w publikacji.

W raporcie zwrócono uwagę, że dwie najbardziej zadłużone grupy to osoby w wieku 26-35 i 36-45 lat. Z tej pierwszej do KRD wpisano pasażerów 79,1 tys., którzy zalegają kwotą 118 mln zł (średnio 1489 zł na osobę), a w tej drugiej liczby te wynoszą odpowiednio 76 tys. osób i 119,4 mln zł długu (średnio 1570 zł na osobę). W przypadku grupy osób od 18 do 25 roku życia doliczono się 34,7 tys. dłużników, którzy muszą oddać 32,6 mln zł za niezapłacone mandaty (średnio 939 zł na osobę).

Niewielu emerytów wśród gapowiczów

Zauważono też, że relatywnie niewielu gapowiczów jest wśród emerytów - do KRD za jazdę bez biletu wpisane jest 15,1 tys. osób z tej grupy, a ich dług sięga 17,4 mln zł. W komunikacie zaznaczono, że osoby powyżej 65 roku życia i na emeryturze mają często tańsze lub bezpłatne przejazdy. Cytowany w komunikacie zastępca rzecznika prasowego w ZTM Katowice Mateusz Wrona zauważył, że ważnym czynnikiem, który sprzyja niższej liczbie długów za mandaty w komunikacji miejskiej, są działania podejmowane przez organizatorów transportu publicznego, którzy wprowadzają szereg kanałów dystrybucji biletów, ale i z drugiej strony uszczelnienie systemu kontroli biletowej. "Jeżeli chodzi o młodzież to być może wzrost wynika z nieznajomości taryf operatorów, ponieważ nie jest regułą, że wszędzie mogą oni jeździć za darmo do 18 roku życia. Np. w ZTM Katowice darmowe przejazdy przysługują młodzieży do 16 roku życia" - dodał Wrona.

Autorka/Autor:jw/ToL

Źródło: PAP