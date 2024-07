Jednym z najlepiej opłacanych stanowisk jest specjalista pełniący funkcję chief information officera w sektorze IT. Taki pracownik może liczyć na miesięczną pensję w wysokości nawet 70 tysięcy złotych - wynika raportu płacowego firmy Antal. Na wysokie wynagrodzenia mogą liczyć również dyrektorzy finansowi, specjaliści w dziedzinie sztucznej inteligencji (AI), czy kierownicy do spraw marketingu.

Droga do wysoko płatnych stanowisk w IT

Specjaliści pełniący funkcję chief information officer (CIO) są jednymi z najlepiej wynagradzanych w sektorze IT. Zarobki na tym stanowisku wahają się od 35 tys. zł brutto miesięcznie do 70 tys. zł. Wysokie wynagrodzenia są wynikiem dużej odpowiedzialności związanej z zarządzaniem technologiami informacyjnymi i cyfrową transformacją firm - poinformowano w raporcie.

"Aby wspiąć się na stanowisko CIO, konieczne jest co najmniej 10-15 lat doświadczenia w branży IT oraz posiadanie tytułu magistra w dziedzinie informatyki, zarządzania IT lub pokrewnych. CIO sprawuje piecze nad strategicznymi inicjatywami IT, nadzoruje zespoły technologiczne i odpowiada za cyfrową transformację przedsiębiorstwa. Karierę warto zacząć od stanowisk takich jak administrator systemów, inżynier sieci lub menedżer projektu IT - wskazał Fabian Pietras z firmy Antal.