Miliardy euro z Brukseli dla sześciu krajów, w tym Polski. Jeden nowy beneficjent

Polska znalazła się w gronie sześciu krajów, którym Komisja Europejska we wtorek wypłaciła wsparcie finansowe z programu SURE. W ramach szóstej transzy do krajów trafiło łącznie 13 miliardów euro.

Jest to trzecia wypłata w 2021 roku. W ramach wtorkowej operacji Czechy otrzymały 1 mld euro, Belgia 2,2 mld euro, Hiszpania 4,06 mld euro, Irlandia 2,47 mld euro, Włochy 1,87 mld euro, a Polska 1,4 mld euro.

Irlandia po raz pierwszy otrzymała wsparcie w ramach programu. Pozostałe kraje już wcześniej skorzystały z pożyczek.

Pieniądze trafią do krajów członkowskich w ramach europejskiego instrumentu tymczasowego wsparcia w celu łagodzenia ryzyka związanego z bezrobociem w sytuacji nadzwyczajnej (ang. Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency – SURE). To kluczowy element kompleksowej strategii UE na rzecz ochrony obywateli i łagodzenia dotkliwych skutków społeczno-gospodarczych pandemii COVID-19.

"Kryzys ciężko dotyka wielu pracowników, którzy obawiają się o swoją pracę. Dlatego stworzyliśmy SURE, aby uruchomić pożyczki w wysokości do 100 miliardów euro na finansowanie programów pracy krótkoterminowej w całej UE" - powiedziała, cytowana w komunikacie, Ursula von der Leyen, szefowa Komisji Europejskiej. Zdaniem von der Leyen "pomaga to chronić miejsca pracy i pozwala gospodarkom szybciej wychodzić z kryzysu".

Z informacji przekazanych przez KE wynika, że do tej pory w ramach SURE do 17 krajów członkowskich UE popłynęło łącznie 75,5 mld euro. Unijny komisarz Johannes Hahn, odpowiedzialny za budżet i administrację, wskazał, że przekazano już trzy czwarte pieniędzy z programu SURE. - Dodatkowe pieniądze pojawią się wkrótce w drugim kwartale - zapowiedział.

Ogółem Komisja zaproponowała, by 19 państw UE otrzymało wsparcie finansowe w ramach programu w wysokości 94,3 mld euro. Kraje członkowskie nadal mogą składać wnioski o wsparcie.

Instrument SURE

SURE pomaga krajom UE, które potrzebują dużych funduszy na zwalczanie negatywnych skutków społecznych i gospodarczych pandemii. Z instrumentu można uzyskać do 100 mld euro w formie pożyczek.

Pożyczki te mają pomóc państwom członkowskim poradzić sobie z nagłym wzrostem wydatków publicznych. W szczególności mają pomóc krajom UE pokryć koszty bezpośrednio związane z finansowaniem krajowych programów pracy krótkoterminowej i innych podobnych środków, które wprowadziły w odpowiedzi na pandemię COVID-19, w tym dla osób samozatrudnionych. Spłaty pożyczek mają być rozciągnięte na 15 lat.

Jak czytamy we wtorkowym komunikacie, jeszcze w tym roku Komisja ma uruchomić pożyczki w ramach funduszu odbudowy, instrumentu naprawczego w wysokości 750 miliardów euro, który ma pomóc w budowie bardziej ekologicznej, bardziej cyfrowej i odporniejszej Europy.

Autor:mb

Źródło: PAP