Miliardy na ratowanie miejsc pracy. Najwięcej dla Włoch, Hiszpanii i Polski

Komisja Europejska chce przekazać 15 państwom członkowskim 81,4 miliarda euro w postaci nisko oprocentowanych pożyczek. Pieniądze mają zostać przeznaczone na wsparcie miejsc pracy zagrożonych kryzysem wywołanym pandemią COVID-19. Najwięcej środków mają otrzymać Włochy, Hiszpania i Polska.

Pieniądze mają trafić do krajów członkowskich w ramach instrumentu SURE. Komisja Europejska wyjaśniła w komunikacie, że "instrument SURE to kluczowy element kompleksowej strategii UE na rzecz ochrony obywateli i łagodzenia dotkliwych skutków społeczno-gospodarczych pandemii".

KE poinformowała w poniedziałek, że przedstawiła Radzie wnioski dotyczące decyzji w sprawie przyznania 15 państwom członkowskim wsparcia finansowego w wysokości 81,4 miliarda euro w ramach instrumentu SURE. "Po zatwierdzeniu tych wniosków przez Radę wsparcie finansowe zostanie przekazane państwom członkowskim w formie pożyczek udzielanych przez UE na korzystnych warunkach" - czytamy.

"Musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, by chronić miejsca pracy i źródła utrzymania. Dziś zrobiliśmy istotny krok w tym kierunku" - oświadczyła, cytowana w komunikacie, przewodnicząca KE Ursula von der Leyen. "Zaledwie cztery miesiące po tym, jak zaproponowałam utworzenie SURE, Komisja proponuje przeznaczenie 81,4 miliarda euro w ramach tego instrumentu na ochronę miejsc pracy i pracowników dotkniętych pandemią koronawirusa w całej UE. Jest to wyraźny symbol solidarności w obliczu tego bezprecedensowego kryzysu" - dodała.

Koronawirus a miejsca pracy

Wysokość wsparcia została ustalona po konsultacjach z państwami członkowskimi, które poprosiły o wsparcie, i po dokonaniu oceny ich wniosków. Z zestawienia opublikowanego przez Komisję wynika, że do Polski ma trafić trzecia największa kwota, po Włoszech i Hiszpanii. Ten pierwszy kraj ma otrzymać 27,4 miliarda euro, a drugi 21,3 miliarda euro. Polska ma zaś otrzymać 11,2 miliarda euro.

Wsparcie z instrumentu SURE Komisja Europejska

Na liście brakuje Portugalii i Węgier, które też złożyły formalne wnioski, ale są one nadal oceniane. O pomoc mogą wnioskować również inne państwa, które nie zawnioskowały jeszcze o środki.

Środki te mają pomóc państwom unijnym uporać się z nagłym wzrostem wydatków publicznych na utrzymanie zatrudnienia. Chodzi zwłaszcza o pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z finansowaniem mechanizmów zmniejszania wymiaru czasu pracy i innych podobnych środków, m.in. wsparcia osób prowadzących działalność na własny rachunek, by chronić rynek pracy.

Instrument SURE

Pożyczki udzielane w ramach SURE będą wsparte systemem dobrowolnych gwarancji ze strony państw członkowskich. Na razie nie sfinalizowano jeszcze umów gwarancyjnych unijnych stolic z Komisją, ale Bruksela spodziewa się, że stanie się to niedługo. Do tego czasu niemożliwe będzie przekazywanie środków.

"Wkrótce łączna wartość gwarancji udzielonych przez wszystkie państwa członkowskie wyniesie 25 miliardów euro" - wskazał unijny komisarz do spraw miejsc pracy i praw socjalnych Nicolas Schmit. "To świadectwo europejskiej solidarności i tego, że razem jesteśmy silniejsi, z korzyścią dla wszystkich europejskich obywateli" - podkreślił Schmit. Jego zdaniem "instrument ten (SURE - red.) pomoże w szybszej odbudowie gospodarczej".

W ramach odpowiedzi na pandemię Komisja przedstawiła 2 kwietnia 2020 roku wniosek w sprawie instrumentu SURE. Państwa członkowskie w Radzie przyjęły rozporządzenie ustanawiające SURE 19 maja 2020 roku

Wkład każdego państwa członkowskiego w kwotę gwarancji odpowiada jego udziałowi w całkowitym dochodzie narodowym brutto (DNB) Unii Europejskiej w oparciu o budżet UE na 2020 rok. Wypłaty środków będą dokonywane w ratach, spłaty mają być rozciągnięte na 15 lat.

Autor:mb

Źródło: PAP