Kumulacja w Eurojackpot rośnie

W piątkowym losowaniu Eurojackpot nie padła główna wygrana. Kumulacja rośnie do 90 milionów złotych. W Polsce zanotowano jedną wygraną czwartego stopnia w wysokości ponad 319 tysięcy złotych.

Eurojackpot - wygrane

W dzisiejszym losowaniu do wygrania było 80 mln zł. Najwyższa wygrana, która padła w Polsce w piątkowym losowaniu, to wygrana czwartego stopnia w wysokości 319 311,40 zł. Ostateczna kwota jaka trafi do szczęśliwca będzie jednak niższa.