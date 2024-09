Biedronka zwraca klientom pieniądze. Konsekwencje nieudanej promocji

Część klientów sieci sklepów Biedronka jest uprawniona do otrzymania vouchera o wartości 150 zł na cały asortyment w ramach jednorazowych zakupów - wynika z komunikatu udostępnionego na stronie sklepu. To skutek decyzji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w związku z akcją promocyjną sklepu, która "naruszała zbiorowe interesy konsumentów".

"Klienci, którzy otrzymali voucher w ramach akcji promocyjnej "Magia Rabatów - Zabawki i Książki - Voucher od 01.12.2022 r. do 03.12.2022 r." i nie został on przez nich zrealizowany w odpowiednim terminie niezależnie od przyczyny, uprawnieni są do otrzymania vouchera o wartości 150 zł na cały asortyment w ramach jednorazowych zakupów (z wyłączeniem: napojów alkoholowych, wyrobów tytoniowych, preparatów początkowego żywienia niemowląt oraz wszelkich usług czy doładowań, w tym doładowań telefonów, kart podarunkowych czy doładowań kart podarunkowych), niezależnie od ich wartości, ważny rok od daty jego otrzymania (bez możliwości zamiany na gotówkę)" - czytamy na stronie internetowej sklepu Biedronka.

Vouchery od Biedronki w ramach rekompensaty. Jak otrzymać?

Decyzja UOKiK w sprawie przyznania środków przez Biedronkę

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta wydał 8 kwietnia 2024 roku decyzję w sprawie promocji "Magia rabatów". Akcja miała miejsce między 1 a 3 grudnia 2022 r. i w jej ramach właściciele karty lojalnościowej Moja Biedronka zachęcani byli do zakupu trzech produktów z kategorii książki i/lub zabawki. Połowę kwoty wydanej na te produkty mieli potem otrzymać w formie vouchera do wykorzystania na kolejne zakupy.

Wynika z niej, że Jeronimo Martins Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Kostrzynie, właściciel sieci sklepów Biedronka, stosował praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów we wskazanej akcji promocyjnej przez "niepodawanie konsumentom w sposób czytelny, jednoznaczny oraz we właściwym czasie istotnych informacji na temat zasad dotyczących realizacji vouchera, co wprowadza konsumentów w błąd w zakresie rzeczywistych warunków dotyczących możliwości wykorzystania vouchera w ramach promocji, a przez to może stanowić nieuczciwą praktykę rynkową".