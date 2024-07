Dodatkowe pieniądze z ZUS. "Złożono prawie 1,5 miliona wniosków"

Od 1 lipca do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wpłynęło prawie 1,5 miliona wniosków o wypłatę świadczenia Dobry start - przekazał we wtorek rzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Paweł Żebrowski. W ubiegłym roku dodatek przyznano dla około 4,6 miliona dzieci.

Nabór wniosków o Dobry start ruszył 1 lipca. Dodatek w wysokości 300 zł przysługuje na każde uczące się w szkole dziecko w wieku od 7 do 20 lat, a jeśli ma orzeczoną niepełnosprawność, to do ukończenia 24 lat.

Dobry start - do kiedy wnioski?

Rzecznik zwrócił uwagę, że nie warto zwlekać ze złożeniem wniosku o 300 plus. - Jeśli robimy to do końca sierpnia, to wypłaty świadczenia możemy się spodziewać najpóźniej do 30 września – wyjaśnił.