Najemcy mieszkań łapią oddech. Właściciele mają mniej powodów do zadowolenia

Za najem mieszkania zapłaciliśmy w maju mniej w dziewięciu z siedemnastu badanych miast w Polsce - wynika z raportu Expandera i Rentier.io. - Sytuacja najemców poprawia się jednak, ponieważ koszty najmu są przeciętnie o 2,7 procent wyższe niż przed rokiem, a średnie wynagrodzenie wzrosło w tym czasie o 11,4 proc. - komentuje Jarosław Sadowski z Expandera. Z perspektywy właścicieli mieszkań na wynajem nie są to dobre wiadomości, gdyż rentowność takiej inwestycji spadła.

W maju dominowały spadki cen za najem, w porównaniu do stawek z kwietnia - wynika z analizy nowych ogłoszeń autorstwa ekspertów Expandera i Rentier.io. Największe obniżki nastąpiły w Częstochowie (o 4,1 proc.). Na drugim miejscu znalazł się Białystok (2,2 proc.), na trzecim zaś Sosnowiec (2,1 proc.). Z kolei podwyżki za najem odnotowano w Bydgoszczy (4,6 proc.), Toruniu (4,1 proc.) oraz Gdańsku (3,7 proc.).

Ceny najmu w maju 2024

Porównując ceny najmu w maju do styczniowych, spadki stawek za najem wystąpiły w 11 z 17 miast. W 5 wzrosły. W Częstochowie najem staniał od stycznia o 8,5 proc., a w Radomiu o 6,5 proc.

"Z pięciu największym miast w Polsce, które cieszą się zresztą największym zainteresowaniem, czyli Warszawy, Krakowa, Gdańska, Poznania, i Wrocławia, zauważalne przeceny pojawiły się jedynie w tym ostatnim. We Wrocławiu bowiem ceny najmu od stycznia spadły o 2,4 proc. W Gdańsku w tym czasie wzrosły o 2,9 proc. W pozostałych trzech nastąpiły niewielkie odchylenia. W Warszawie nastąpił spadek o 0,5 proc. W Poznaniu zaś ceny spadły od stycznia o 0,3 proc. W Krakowie trzeba było zapłacić więcej o 0,3 proc." - wyjaśniają autorzy raportu.

Opłacalność inwestycji

"Spadki stawek najmu w połączeniu z wciąż rosnącymi cenami ofertowymi zakupu mieszkań powodują, że spada rentowność nowych inwestycji w mieszkania na wynajem. Rentowność netto, czyli po uwzględnieniu wszystkich kosztów, wynosi średnio 4,66 proc. Przed rokiem, gdy ceny mieszkań do zakupu były znacznie niższe, ta rentowność wynosiła średnio 5,35 proc." - podkreślają analitycy.

Autorzy raportu dla lepszego zrozumienia sytuacji porównali rentowność do spadku oprocentowania lokaty bankowej z 6,6 proc. do 5,75 proc., co pokazuje poniższe zestawienie. Wyliczenie dotyczy mieszkania, które jest zamieszkane przez pełne 12 miesięcy w roku i kupione bez udziału kredytu. Uwzględnia koszty, takie jak prowizja pośrednika (3 proc.), PCC (2 proc.), taksa notarialna i wypisy, odświeżenie po zakupie, meble, cykliczne nakłady na odświeżenie i drobne naprawy, ubezpieczenie nieruchomości oraz podatek ryczałtowy (8,5 proc.).