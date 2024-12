Program zero procent nie do realizacji

Zwrócił uwagę, że na mieszkalnictwo rząd zagwarantował w przyszłorocznym budżecie 4,5 mld zł i jeśli program nie zostanie przedstawiony do końca marca przyszłego roku, środki te mogą przepaść. - W rządzie jesteśmy przekonani do tego, że młodzi Polacy zasługują na wsparcie w dostępie do pierwszego mieszkania. Dla mnie kluczowe są przeprowadzone od wielu lat badania. Blisko połowa młodych Polaków w wieku 25 do 35 lat mówi, że nie ma perspektyw na własne mieszkanie, i rząd musi znaleźć na to odpowiedź. Mamy różnice, rozbieżności, jaka forma tego wsparcia powinna dominować - dodał.