Cięcie płac w zarządzie Orlenu

Zarząd Orlenu, włącznie z prezesem czeka cięcie wynagrodzenia. Obniżka ma wynieść około 13 proc. w porównaniu do dotychczas obowiązujących zasad. To skutek przyjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał porządkujących zasady wynagrodzeń władz spółki - przekazało w piątek biuro prasowe spółki.

Wynagrodzenia zarządu Orlenu będą niższe

Zgodnie ze statutem spółki w skład rady może wchodzić od 6 do 15 członków, w tym przewodniczący, przy czym Skarb Państwa, reprezentowany przez właściwy podmiot do wykonywania praw z należących do niego akcji, jest uprawniony do powoływania i odwoływania jednego członka rady bez zgody akcjonariuszy.