Wielka fuzja odwołana? Giganci mają zerwać rozmowy

Nissan zakończy rozmowy o fuzji z Hondą, porzucając tym samym plan połączenia, dzięki któremu mógł powstać trzeci co do wielkości producent samochodów na świecie - poinformował japoński dziennik "Nikkei".

Honda, drugi co do wielkości producent samochodów w Japonii i Nissan, trzeci co do wielkości producent samochodów w tym kraju, oświadczyły w zeszłym roku, że prowadzą rozmowy w sprawie fuzji. Jej efektem byłoby stworzenie trzeciego co do wielkości producenta samochodów na świecie pod względem sprzedaży.