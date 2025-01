Wjazd do Wielkiego Jabłka w górę. Kierowcy słono zapłacą

Od niedzieli rośnie opłata za wjazd mostami i tunelami do Nowego Jorku. Stawki wzrosną do ponad 16 dolarów w godzinach szczytu oraz 14 dolarów poza szczytem. Zdaniem władz podwyżki są konieczne w celu ograniczenia ruchu drogowego, a także modernizacji systemu transportowego.

Dla większości pojazdów nowe opłaty wzrosną do 16,06 dolarów w godzinach szczytu i 14,06 poza szczytem . Obecnie kierowcy płacą 15,38 dolarów w godzinach szczytu i 13,38 poza szczytem. Nie wlicza się w to nowo wprowadzonych opłat w wysokości 9 dolarów w szczycie i 2,25 poza szczytem za wjazd poniżej 60. ulicy na Manhattanie.

Zgodnie z nowymi przepisami opłaty wzrosną m.in. dla wszystkich pojazdów korzystających z tuneli Lincoln i Holland, mostów George Washington, Bayonne i Goethals oraz Outerbridge Crossing. Godziny szczytu trwają od poniedziałku do piątku od 6.00 do 10.00 i od 16.00 do 20.00. Obejmują również sobotę i niedzielę od 11.00 do 21:00.