Amerykańskie zaawansowane technologie trafią do Emiratów

"Umowa zobowiązuje ZEA do inwestowania w budowę i finansowanie amerykańskich centrów danych na poziomie co najmniej takim, jak inwestycje w ten sektor w samych Emiratach" - przekazał Biały Dom. Dodano, że porozumienie ma też zabezpieczać przekierowanie technologii pochodzących z USA .

USA i ZEA podpisały umowę o współpracy w zakresie AI

Za czasów prezydentury Joe Bidena USA wprowadziły ograniczenia na eksport najbardziej zaawansowanych technologii AI do wielu państw, w tym ZEA, w obawie żę amerykańskie czipy mogą ostatecznie trafić do Chin. Administracja Trumpa zniosła te restrykcje, argumentując, że tłumiły one innowacyjność i utrudniały kontakty z sojusznikami.