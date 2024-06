Tak doszło do miliardowych strat Orlenu. "Polecenia na WhatsAppie"

Orlen Trading Switzerland przekazał około 1,6 mld złotych na dostawy ropy z Wenezueli - poinformował kwietniu zarząd spółki. Pieniądze zapłacone pośrednikom przepadły, a surowiec nigdy nie dotarł do kraju.

Według ustaleń Radia ZET pod koniec ubiegłego roku spółka OTS przekazała milionowe zaliczki na zakup ropy naftowej, pomimo że pośrednicy od kilku tygodni nie wywiązywali się z umów . Do przetransportowania surowca wynajęto nawet trzy supertankowce, których dzienny koszt wynajmu sięgał łącznie około 400 tysięcy dolarów.

Wkrótce do wspomnianych supertankowców dołączyły trzy kolejne jednostki, których również stały puste. Do końca marca udało się załadować tylko jedną z nich i to w jednej ósmej dopuszczalnej ładowności.