Relacje w punkcie krytycznym. Czy wszystko już stracone?

7 sierpnia 2025, 13:25
Źródło:
BBC
Trump: Odbyłem kilka bardzo dobrych rozmów z Putinem. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że możemy zakończyć tę rundę
Trump: Odbyłem kilka bardzo dobrych rozmów z Putinem. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że możemy zakończyć tę rundęReuters
wideo 2/11
Trump: Odbyłem kilka bardzo dobrych rozmów z Putinem. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że możemy zakończyć tę rundęReuters

Pół roku temu Donald Trump nazywał premiera Indii Narendrę Modiego swoim "wielkim przyjacielem", ponieważ oba kraje postawiły sobie ambitny cel podwojenia wymiany handlowej do 500 miliardów dolarów do 2030 roku. Dziś po tej wielkiej przyjaźni śladu nie widać, a amerykański przywódca co rusz atakuje Indie.

Jak zauważa BBC, premier Indii Narendra Modi był jednym z pierwszych światowych przywódców, którzy odwiedzili Waszyngton kilka tygodni po rozpoczęciu drugiej kadencji przez prezydenta USA Donalda Trumpa. Wzajemnym zachwytom nie było końca, padły deklaracje o wielkiej przyjaźni i wzajemnej współpracy gospodarczej oraz handlowej. Jednak pół roku później śladu po tej zażyłości nie widać. Co się stało?

Cła, cła i jeszcze raz cła

Trump nałożył cła w wysokości 50 proc. na towary importowane z Indii. Do tego w powietrzu wisi jego wcześniejsza groźba nałożenia dodatkowych 10 proc. za to, że Indie przynależą do grupy BRICS, w skład której wchodzą m.in. Chiny i Rosja.

Początkowo zresztą poziom taryf nałożonych na Indie wynosił 25 proc., ale w środę Trump ogłosił, że dorzuca kolejne 25 proc. To kara za to, że Indie kupują rosyjską ropę. Indyjski rząd nazwał ten ruch "niesprawiedliwym, nieuzasadnionym i nierozsądnym". Do tego w zeszłym tygodniu prezydent USA nazwał gospodarkę Indii "martwą".

Narrendra Modi na szczycie BRICS pod przewodnictwem Putina w 2024 roku.PAP/EPA

BBC zauważa, że to dosyć zdumiewająca zmiana w relacjach USA - Indie, które umacniały się przez ostatnie dwie dekady. Działo się tak dzięki wspólnym wysiłkom obydwu rządów, zbieżności w stanowiskach dotyczących globalnych kwestii oraz wsparciu różnych opcji politycznych.

I chociaż w ostatnich tygodniach pojawiały się pozytywne sygnały na temat umowy handlowej, to teraz coraz bardziej się ona oddala. Co poszło nie tak? Brytyjski portal wskazuje na serię błędów, popisów, geopolitykę i presję ze strony polityków. To najwidoczniej doprowadziło do zerwania negocjacji.

"Delhi jak dotąd powściągliwie reagowało na tyrady Trumpa, licząc, że dyplomacja ostatecznie pomoże w zawarciu umowy handlowej. Jednak w Białym Domu Trumpa nie ma żadnych gwarancji" - czytamy w artykule.

Wpadki Trumpa

Trump odnosił się do wielu kwestii w sposób, które w Delhi uważa się za przekroczenie pewnych granic. Najważniejszą z nich jest wielokrotne stawianie Indii i Pakistanu na równi.

Prezydent USA gościł w Białym Domu szefa pakistańskiej armii Asima Munira zaledwie kilka tygodni po zaciętym konflikcie między dwoma rywalizującymi państwami Azji Południowej.

Następnie podpisał umowę handlową z Pakistanem, oferując temu krajowi preferencyjną stawkę celną w wysokości 19 proc. oraz umowę o eksploracji krajowych złóż ropy naftowej. Posunął się nawet do stwierdzenia, że pewnego dnia Pakistan może sprzedawać ropę Indiom.

Kolejną drażniącą dla indyjskiego rządu kwestią są powtarzające się twierdzenia Trumpa, że to Stany Zjednoczone pośredniczyły w zawieszeniu broni między Indiami a Pakistanem.

Indie postrzegają spór z Pakistanem o Kaszmir jako swoją wewnętrzną sprawę i zawsze odrzucały mediację stron trzecich. Większość światowych przywódców była wrażliwa na stanowisko Delhi. Nawet Trump. Za swojej pierwszej kadencji.

Drażnienie tygrysa

Ale to już przeszłość. Prezydent USA podtrzymał swoje stanowisko nawet po tym, jak Modi powiedział przed parlamentem, że "żaden kraj nie pośredniczył w zawieszeniu broni". Modi nie wymienił nazwiska Trumpa ani Stanów Zjednoczonych. W kraju narastała presja polityczna, by nie "kłaniał się" Białemu Domowi.

- Fakt, że dzieje się to w kontekście intensywnego zaangażowania USA w konflikt indyjsko-pakistański jest jeszcze bardziej irytujący dla Delhi i szerszej opinii publicznej w Indiach. To wszystko zaostrza obawy niektórych mieszkańców Indii, że USA jako partnerowi nie można w pełni ufać - mówi w rozmowie z BBC Michael Kugelman, analityk ds. Azji Południowej z Waszyngtonu.

Dodaje, że część gniewu w Delhi może "pochodzić jeszcze z czasów zimnej wojny", ale "tym razem jest on wzmacniany również przez bieżące wydarzenia". Rząd Modiego w swojej retoryce często opiera się na kwestiach nacjonalistycznych, więc jego zwolennicy zapewne spodziewają się stanowczej odpowiedzi ze strony USA.

Cyril Ramaphosa, prezydent RPA, Xi Jinping, przywódca Chin, Władimir Putin, prezydent Rosji i Narendra Modi, premier Indii podczas szczytu państw grupy BRICS w Kazaniu.Alexandr Kryazhev/PAP/EPA

To sytuacja bez wyjścia. Delhi nadal chce zawrzeć umowę handlową, ale nie chce też sprawiać wrażenia, że ugina się pod presją Trumpa.

Wygląda na to, że Delhi stopniowo łagodzi ton. W odpowiedzi na oburzenie Waszyngtonu z powodu zakupu rosyjskiej ropy przez Indie, Delhi zobowiązało się do podjęcia "wszelkich niezbędnych środków" w celu ochrony swoich "interesów narodowych i bezpieczeństwa gospodarczego".

Skąd zmiana narracji u Trumpa?

Ale pytanie brzmi, dlaczego Trump, który kochał gościnność Indii i wcześniej nazywał je wspaniałym krajem, wybuchł teraz złością w kierunku zaufanego sojusznika? Niektórzy analitycy postrzegają jego obelgi jako taktykę wywierania presji, mającą na celu zawarcie umowy, która jego zdaniem będzie korzystna dla USA.

- Trump jest potentatem na rynku nieruchomości i twardym negocjatorem. Jego styl może nie być dyplomatyczny, ale dąży do rezultatów, jakie osiągnęliby dyplomaci. Myślę więc, że to, co robi, jest częścią strategii negocjacyjnej - powiedziała BBC Jitendra Nath Misra, były ambasador Indii, a obecnie profesor na OP Jindal Global University.

Źródło BBC w indyjskim rządzie podało, że Delhi ustąpiło Waszyngtonowi w wielu kwestiach. Chodzi o zniesienie ceł na towary przemysłowe oraz stopniową redukcję ceł na samochody i alkohol. Podpisano również umowę zezwalającą firmie Starlink Elona Muska na rozpoczęcie działalności w Indiach. Jednak Waszyngton chciał uzyskać dostęp do indyjskiego rolnictwa i sektora mleczarskiego, aby zredukować 45-miliardowy deficyt handlowy z Delhi.

Problemem dla USA jest to, że rolnictwo i sektory pokrewne stanowią ponad 45 proc. zatrudnienia w Indiach, a kolejne rządy zaciekle chroniły rolników. Kugelman uważa, że uleganie żądaniom Waszyngtonu nie jest rozwiązaniem dla Indii.

- Indie muszą najpierw złagodzić gniew opinii publicznej i jasno dać do zrozumienia, że nie ulegną presji. Jest to kluczowe z powodów polityki wewnętrznej - mówi.

Problem rosyjskiej ropy

Ekspert uważa również, że naleganie Trumpa, by Indie zaprzestały importu ropy z Moskwy, wynika raczej z jego rosnącej frustracji wobec prezydenta Rosji Władimira Putina.

- Widzimy, jak Trump nadal nasila swoją taktykę nacisku, próbując odciąć Rosję od jej najważniejszych odbiorców ropy, karząc ich za prowadzenie interesów z Moskwą - mówi Kugelman w rozmowie z BBC.

Indie jednak nie mogą sobie pozwolić na natychmiastowe zaprzestanie importu ropy z Rosji. Według Międzynarodowej Agencji Energetycznej (IEA) Indie są już trzecim co do wielkości konsumentem ropy naftowej na świecie, a do 2030 roku mogą prześcignąć Chiny i zająć pierwsze miejsce, ponieważ zapotrzebowanie tego kraju na energię prawdopodobnie wzrośnie ze względu na szybko rosnącą klasę średnią.

Obecnie na Rosję przypada ponad 30 proc. całkowitego importu ropy naftowej do Indii, co stanowi znaczący wzrost w porównaniu z poziomem poniżej 1 proc. w latach 2021–2022.

Sojusznicze relacje

Wielu ludzi na Zachodzie uważa, że Indie pośrednio finansują rosyjskie działania na Ukrainie, ale Indie temu zaprzeczają. Twierdzą, że kupowanie rosyjskiej ropy po obniżonej cenie zapewnia bezpieczeństwo energetyczne milionom obywateli tego kraju. BBC zauważa, że Indie również postrzegają Rosję jako sojusznika. Moskwa tradycyjnie ratowała Delhi podczas poprzednich kryzysów i nadal cieszy się poparciem szerszej opinii publicznej w Indiach.

Moskwa jest również największym dostawcą broni do Delhi. Chociaż jej udział w indyjskim imporcie obronnym spadł z 55 proc. w latach 2016-2020 do 36 proc. w latach 2020-2025 (według danych Sztokholmskiego Międzynarodowego Instytutu Badań nad Pokojem), to wciąż wiedzie prym.

Nie można przecenić roli Rosji w strategii obronnej Indii. Zachód to rozumiał i nie kwestionował - dopóki Trump nie zdecydował się zerwać z utartymi normami.

Balansowanie pomiędzy obozami

Indiom udawało się dotychczas z powodzeniem balansować na granicy dyplomacji. Stany Zjednoczone od dawna postrzegały Indie jako bastion przeciwko dominacji Chin w regionie, co zapewniało poparcie dla Delhi w Waszyngtonie. Z kolei Moskwa nie zareagowała ostro na zacieśnienie więzi między swoim sojusznikiem a Waszyngtonem i innymi krajami zachodnimi.

Teraz jednak Trump zakwestionował ten stan rzeczy, a reakcja drugiej strony zadecyduje o przyszłości relacji indyjsko-amerykańskich.

Indie jak dotąd reagowały ostrożnie, ale i potrafiły wbić szpilę. W swoim oświadczeniu stwierdziły, że Stany Zjednoczone zachęcały je do dalszego kupowania ropy naftowej z Rosji w celu stabilizacji globalnego rynku energii. Stwierdziły również, że atakowanie ich za to było nieuzasadnione, ponieważ UE nadal kupuje od Rosji energię, nawozy, produkty górnicze i chemiczne.

Dekady relacji nie przepadną?

Choć sytuacja wydaje się zła, niektórzy analitycy twierdzą, że nie wszystko stracone. Indie i Stany Zjednoczone mają bliskie powiązania w wielu sektorach, których nie da się zerwać z dnia na dzień. Oba kraje ściśle współpracują w sektorach technologii kosmicznych, IT, edukacji i obronności. Wiele dużych krajowych firm IT zainwestowało znaczne środki w USA, a większość dużych firm z Doliny Krzemowej prowadzi działalność w Indiach.

- Myślę, że podstawy tej relacji nie są słabe. To paradoks, że w dniu, w którym Trump ogłosił 25 procentowe cła i nieokreślone kary, Indie i Stany Zjednoczone współpracowały w strategicznym obszarze, gdy indyjska rakieta wysłała w kosmos wspólnie opracowanego satelitę – powiedziała Misra.

W ocenie Kugelmana "Trump jest bezkompromisowo transakcyjny i komercyjny w swoim podejściu do polityki zagranicznej". - Nie ma żadnych skrupułów przed stosowaniem tych potencjalnie zniechęcających, brutalnych taktyk wobec bliskiego partnera USA, takiego jak Indie - stwierdził i dodał, że jednak w tym partnerstwie wciąż tkwi ogromne zaufanie, biorąc pod uwagę pracę włożoną w nie w ciągu ostatnich dwóch dekad.

- To, co utracone, potencjalnie można odzyskać. Jednak ze względu na skalę obecnego kryzysu, może to zająć dużo czasu - podsumowuje ekspert.

Autorka/Autor:jw/ToL

Źródło: BBC

Źródło zdjęcia głównego: HARISH TYAGI/EPA/PAP

Donald TrumpIndieUSANarendra ModiCła Donalda TrumpaRosja
Pozostałe wiadomości

WIG20 przebił barierę 3000 punktów, osiągając najwyższy poziom od 2008 roku - poinformował w czwartek minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Podkreślił, że wzrost indeksu o 37 procent w tym roku świadczy o doskonałej kondycji polskiej gospodarki. Spośród spółek mocno zyskiwały banki.

GPW z nowym rekordem po 17 latach

GPW z nowym rekordem po 17 latach

7 sierpnia 2025, 14:30
Źródło:
PAP

Donald Tusk odwiedził w czwartek Świętą Jadwigę, maszynę, która wierci najdłuższy tunel kolejowy w Polsce w Męcinie koło Limanowej. Koszt tej inwestycji, jak mówił premier, to 2 miliardy złotych, które pochodzą z Krajowego Planu Odbudowy (KPO). Szef rządu zapowiedział, że polskie koleje przewiozą w ciągu następnego roku pół miliarda pasażerów.

Tusk odwiedził Jadwigę, która drąży najdłuższy tunel w Polsce

Tusk odwiedził Jadwigę, która drąży najdłuższy tunel w Polsce

7 sierpnia 2025, 15:00
Źródło:
PAP

Amerykański Departament Zdrowia (HHS) kończy prace nad rozwojem szczepionek mRNA. W zamian będzie wspierać inne technologie - ogłosiła we wtorek agencja BARDA (Biomedical Advanced Research and Development Authority).

USA wycofują się z tych szczepionek. "Znowu zostaniemy w tyle"

USA wycofują się z tych szczepionek. "Znowu zostaniemy w tyle"

7 sierpnia 2025, 12:00
Źródło:
CNN

Wolałbym panie prezydencie, jeśli pan tam gdzieś mnie widzi, żeby w takich oczywistych sprawach pan pomagał, a nie przeszkadzał - powiedział w czwartek premier Donald Tusk zwracając się do Karola Nawrockiego. Chodzi o tak zwaną ustawę wiatrakową, która zamraża również ceny prądu. Nowelizacja czeka na podpis prezydenta.

Premier Tusk: złapałem się za głowę

Premier Tusk: złapałem się za głowę

7 sierpnia 2025, 11:40
Źródło:
PAP, tvn24.pl

Nowa Zelandia słynie z malowniczych krajobrazów i bujnej roślinności, która niezmiennie zachwyca przyjezdnych. Władze kraju postanowiły wykorzystać popularność najbardziej obleganych przez turystów miejsc, by pozyskać środki na nowe inwestycje. Nowozelandzki rząd zdecydował, że od zagranicznych gości będą pobierane opłaty za wstęp do czterech szczególnie chętnie odwiedzanych atrakcji - między innymi rezerwatu morskiego, na terenie którego nakręcono "Opowieści z Narni".

Nałożą opłaty na zagranicznych turystów. Na liście cztery atrakcje

Nałożą opłaty na zagranicznych turystów. Na liście cztery atrakcje

7 sierpnia 2025, 13:56
Źródło:
PAP

Holenderskie linie lotnicze KLM poinformowały o wycieku danych osobowych klientów w wyniku ataku hakerskiego na system partnera zewnętrznego tej firmy. Spółka, która nie ujawniła liczby poszkodowanych osób, zaleciła klientom ostrożność podczas kontaktów z KLM za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Duże linie lotnicze ostrzegają pasażerów. Wyciekły dane klientów

Duże linie lotnicze ostrzegają pasażerów. Wyciekły dane klientów

7 sierpnia 2025, 12:33
Źródło:
PAP

Minutę po północy czasu wschodnioamerykańskiego w czwartek w życie weszły nowe stawki amerykańskich ceł dla 70 państw świata oraz Unii Europejskiej - poinformowała administracja prezydenta Donalda Trumpa.

Cła Trumpa weszły w życie. "Agresywna polityka pozostanie z nami"

Cła Trumpa weszły w życie. "Agresywna polityka pozostanie z nami"

7 sierpnia 2025, 7:17
Źródło:
PAP

Boom w sektorze AI maskuje fatalne gospodarcze skutki polityki prezydenta USA Donalda Trumpa. Jest też powodem, dla którego mimo wojny handlowej nie doszło do tąpnięcia na giełdach - napisał na swoim blogu laureat ekonomicznego Nobla profesor Paul Krugman.

Noblista o polityce Trumpa: to ocaliło amerykańską gospodarkę przed zastojem

Noblista o polityce Trumpa: to ocaliło amerykańską gospodarkę przed zastojem

7 sierpnia 2025, 8:47
Źródło:
PAP

Karol Nawrocki podczas środowego orędzia wyraził sprzeciw wobec wprowadzenia euro w Polsce. Zdaniem ekspertów nie jest możliwe obecnie wprowadzenie tej waluty, gdyż trzeba by zmienić konstytucję, a do tego polska gospodarka nie jest na to gotowa, więc wypowiedź nowego prezydenta ma "wymiar czysto polityczny".

Co z euro w Polsce? Eksperci o słowach prezydenta Karola Nawrockiego

Co z euro w Polsce? Eksperci o słowach prezydenta Karola Nawrockiego

6 sierpnia 2025, 16:11
Źródło:
PAP

- Zawetowane przez Andrzeja Dudę przepisy to przepisy, które miały szanse ratować życie, zdrowie, bezpieczeństwo dzieci - mówiła w "Faktach po Faktach" w TVN24 Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, ministra ministra rodziny, pracy i polityki społecznej. Poinformowała też, że projekt w sprawie asystencji osobistej dla osób z niepełnosprawnościami jesienią trafi do Sejmu.

"Ta ustawa ratowałaby życie"

"Ta ustawa ratowałaby życie"

6 sierpnia 2025, 20:49
Źródło:
tvn24.pl

W środę włoski rządowy komitet techniczny zatwierdził ostatecznie wart miliardy euro projekt budowy mostu na Sycylię - poinformowała Liga, partia wicepremiera i ministra infrastruktury Matteo Salviniego. Jak pisze "Financial Times", rząd przekonuje, że to część realizacji zobowiązań wobec NATO. - Rosyjscy planiści wojskowi wiedzą, że włoskie oddziały i posiłki dla państw bałtyckich czy Polski nie przejadą przez ten most - komentują eksperci.

Przekonują, że ta inwestycja pomoże NATO. "Posiłki dla Polski nie przejadą"

Przekonują, że ta inwestycja pomoże NATO. "Posiłki dla Polski nie przejadą"

6 sierpnia 2025, 17:09
Źródło:
Reuters, "Financial Times"

Prezydent USA Donald Trump podpisał rozporządzenie, wprowadzające dodatkowe 25 procentowe cło na import towarów z Indii w związku z kupowaniem przez ten kraj rosyjskiej ropy naftowej - wynika z dokumentu opublikowanego przez Biały Dom.

Trump nakłada dodatkowe cła. Kara za kupowanie rosyjskiej ropy

Trump nakłada dodatkowe cła. Kara za kupowanie rosyjskiej ropy

6 sierpnia 2025, 16:52
Źródło:
PAP

W lipcu tego roku zarejestrowano w Polsce o ponad 230 procent więcej nowych aut elektrycznych, niż w tym samym miesiącu rok wcześniej - poinformował Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego. Natomiast od początku roku odnotowano wzrost na poziomie 80 procent w skali roku.

Ten typ auta coraz popularniejszy. Wzrost o ponad 230 procent

Ten typ auta coraz popularniejszy. Wzrost o ponad 230 procent

6 sierpnia 2025, 18:16
Źródło:
PAP

W lipcu tego roku z portu lotniczego w Radomiu skorzystało 18 tysięcy pasażerów. To o 15 procent mniej niż w tym samym miesiącu w ubiegłym roku. Od początku roku z Lotniska Warszawa-Radom skorzystało ponad 50 tysięcy pasażerów - poinformowały Polskie Porty Lotnicze (PPL).

Spadek o 15 procent. "Stabilny popyt na usługi lotniska"

Spadek o 15 procent. "Stabilny popyt na usługi lotniska"

6 sierpnia 2025, 19:36
Źródło:
PAP

W środę weszły w życie zmiany będące odpowiedzią na potrzeby osób, które doświadczyły straty ciąży. Dwa rozporządzenia gwarantują prawo do skróconego urlopu macierzyńskiego i zasiłku za ten okres, a także prawo do zasiłku pogrzebowego – niezależnie od czasu trwania ciąży i bez konieczności ustalania płci dziecka - poinformował resort rodziny w komunikacie.

"Koniec okrutnego stanu prawnego". Rozporządzenia weszły w życie

"Koniec okrutnego stanu prawnego". Rozporządzenia weszły w życie

6 sierpnia 2025, 16:44
Źródło:
PAP

Firma Pandora, potentat branży jubilerskiej, potwierdziła, że padła ofiarą cyberataku, w wyniku którego utraciła poufne dane klientów.

Atak na znaną markę jubilerską. Skradziono dane klientów

Atak na znaną markę jubilerską. Skradziono dane klientów

6 sierpnia 2025, 16:26
Źródło:
tvn24.pl

Rząd zapowiada OKI. Osobiste Konto Inwestycyjne ma zachęcać do inwestowania bez podatku Belki, ale tylko do pewnego limitu. - Gdy czytam komentarze moich czytelników, to największy zarzut jest taki: mnie to nie będzie dotyczyć, ja tego nigdzie nie zainwestuję, ja się obawiam rynku kapitałowego. Ci ludzie czują się wyłączeni z tego systemu - komentował na antenie TVN24 BiS dziennikarz ekonomiczny, założyciel portalu "Subiektywnie o finansach" Maciej Samcik.

Czy OKI jest OK? "Czują się wyłączeni z tego systemu"

Czy OKI jest OK? "Czują się wyłączeni z tego systemu"

6 sierpnia 2025, 13:06
Źródło:
tvn24.pl

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało w środę, że szacowana stopa bezrobocia w lipcu wyniosła 5,4 procent. W czerwcu była ona na poziomie 5,1 procent.

"Zaskoczenie". Tyle wyniosła stopa bezrobocia w Polsce

"Zaskoczenie". Tyle wyniosła stopa bezrobocia w Polsce

6 sierpnia 2025, 15:55
Źródło:
PAP, tvn24.pl

Od 1 stycznia 2026 roku najniższa krajowa ma wynieść 4806 złotych, a minimalna stawka godzinowa 31,40 złotego. Takie założenia przedstawiono w projekcie rozporządzenia rządu, który skierowano do opiniowania.

Najniższa krajowa 2026. Projekt rządu dotyczący minimalnego wynagrodzenia

Najniższa krajowa 2026. Projekt rządu dotyczący minimalnego wynagrodzenia

6 sierpnia 2025, 14:01
Źródło:
PAP

O skróconym czasie pracy mówi się od dawna. Na stole są różne warianty, a jaki preferują Polacy? Jak wynika z badania przeprowadzonego przez Research Partner na Panelu Badawczym Ariadna 57 procent opowiada się "zdecydowanie" za czterodniowym tygodniem pracy. Jednocześnie 70 procent badanych jest przekonanych, że pracodawcy będą chcieli obciąć zarobki.

Krótszy tydzień pracy. Oto, co sądzą o nim Polacy

Krótszy tydzień pracy. Oto, co sądzą o nim Polacy

6 sierpnia 2025, 14:41
Źródło:
PAP

Aż 41 procent wynoszą cła, które Donald Trump nałożył na Syrię. To najwyższe amerykańskie taryfy spośród wszystkich państw na świecie. Co ciekawe, w maju prezydent USA zniósł sankcje wobec tego kraju.

Na ten kraj Donald Trump nałożył najwyższe cła

Na ten kraj Donald Trump nałożył najwyższe cła

6 sierpnia 2025, 13:33
Źródło:
PAP

Jutro złożę inicjatywę ustawy, abyśmy wrócili do tradycyjnego kształtu Centralnego Portu Komunikacyjnego - zapowiedział prezydent Karol Nawrocki podczas wystąpienia w Sejmie.

Zapowiedź prezydenta Karola Nawrockiego w sprawie CPK

Zapowiedź prezydenta Karola Nawrockiego w sprawie CPK

6 sierpnia 2025, 11:11
Źródło:
tvn24.pl, PAP

OpenAI prowadzi rozmowy na temat sprzedaży akcji, która umożliwiłaby pracownikom wypłatę środków. Jak podaje agencja Reutera, powołując się na źródła, wycena firmy, która stowrzyła ChatGPT, może być na poziomie około 500 miliardów dolarów.

OpenAI planuje sprzedaż akcji. 500 miliardów dolarów na horyzoncie

OpenAI planuje sprzedaż akcji. 500 miliardów dolarów na horyzoncie

6 sierpnia 2025, 12:26
Źródło:
Reuters

Byli na rynku od 1993 roku. Teraz majątek firmy znanej w całym kraju jest wyprzedawany. Chodzi o Marwit, który od 2021 roku jest w stanie upadłości. Jak podaje branżowy portal dlahandlu.pl, na sprzedaż są dwie nieruchomości o łącznej wartości 28 milionów złotych.

Znana polska marka znika. Wyprzedaż majątku

Znana polska marka znika. Wyprzedaż majątku

6 sierpnia 2025, 10:37
Źródło:
dlahandlu.pl

W najbliższych dniach do Sejmu mają trafić prezydenckie projekty ustaw, w tym ta zakładająca zerowy PIT dla rodzin wychowujących co najmniej dwoje dzieci - przekazał Zbigniew Bogucki, który obejmie stanowisko szefa Kancelarii Prezydenta Karola Nawrockiego. Wyliczono, ile ta propozycja ma kosztować.

Jedna z kluczowych obietnic Nawrockiego. Oni mają nie zapłacić podatku

Jedna z kluczowych obietnic Nawrockiego. Oni mają nie zapłacić podatku

6 sierpnia 2025, 8:14
Źródło:
PAP, tvn24.pl

W ciągu pierwszych sześciu miesięcy tego roku WhatsApp usunął 6,8 miliona kont powiązanych z grupami przestępczymi. Jak poinformowała Meta, właściciel komunikatora, wiele z nich było powiązanych z zorganizowaną przestępczością z południowo-wschodniej Azji, gdzie zmuszano ludzi do pracy.

Oszustwo na popularnym komunikatorze. Kilka milionów kont zablokowano

Oszustwo na popularnym komunikatorze. Kilka milionów kont zablokowano

6 sierpnia 2025, 11:40
Źródło:
BBC