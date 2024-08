Pierwszy raz od czterech lat obniżają stopy procentowe

W czwartek Bank Anglii przekazał informację o obniżeniu stóp procentowych z 5,25 do 5,0 procent. - Presja inflacyjna zmniejszyła się na tyle, że mogliśmy dziś obniżyć stopy procentowe - oświadczył gubernator Banku Anglii Andrew Bailey. To pierwsza taka decyzja od marca 2020 roku.

Pierwsza od czterech lat obniżka stóp procentowych

Wcześniej, od grudnia 2021 roku do sierpnia 2023 roku, nastąpiła seria 14 kolejnych posiedzeń MPC, podczas których podnoszono stopę procentową. Była to reakcja na rosnącą inflację w efekcie zakłóceń w łańcuchach dostaw po pandemii COVID-19, a później drożejącej energii wskutek rosyjskiej napaści na Ukrainę. Z kolei poprzedni przypadek obniżenia stopy procentowej to marzec 2020 roku, gdy MPC obniżając ją do 0,1 proc., starał się zapobiec kryzysowi gospodarczemu w efekcie pandemii.