Największy port Europy przygotowuje się na potencjalną wojnę

Rotterdam, największy port w Europie, rozpoczął przygotowania do potencjalnego konfliktu z Rosją - podał "Financial Times". Rezerwuje miejsca dla okrętów z wyposażeniem wojskowym oraz planuje, dokąd przekierować transport cywilny w przypadku wojny.

Działania podjęte przez Rotterdam są częścią przygotowań na całym kontynencie - podkreślił "FT", przypominając, że zarówno Holandia , jak i inni członkowie NATO zobowiązali się do zwiększenia wydatków na obronność do 5 proc. PKB .

Terminal w Rotterdamie

Terminal kontenerowy w Rotterdamie to jedyne miejsce, w którym port mógłby bezpiecznie przerzucać amunicję z jednego statku na drugi. Kilka razy w roku odbywałyby się również ćwiczenia desantowe.

Port obsługiwał już wcześniej transport uzbrojenia (zwłaszcza podczas wojny w Zatoce Perskiej w 2003 r.), ale nawet w szczytowym okresie zimnej wojny żadne z jego nabrzeży nie było przeznaczone wyłącznie do transportów wojskowych.

Mark Rutte , sekretarz generalny NATO, ostrzegł członków sojuszu w czerwcu, że Rosja może zaatakować jednego z nich do 2030 r.

"Świat staje się coraz bardziej niestabilny"

Siemons powiedział, że nagła redukcja przepływu rosyjskiej ropy naftowej po inwazji na Ukrainę była kolejną lekcją. Wezwał kraje europejskie do gromadzenia zapasów bardziej niezbędnych materiałów, tak jak robią to w przypadku ropy naftowej. UE nakazała członkom utrzymywanie 90-dniowych strategicznych zapasów ropy naftowej po szoku naftowym z 1973 r., kiedy kraje arabskie ograniczyły produkcję, aby wywrzeć presję na Zachód podczas konfliktu z Izraelem .

- Powinniśmy zrobić to samo z takimi zasobami, jak miedź, lit, grafit, i wieloma z kluczowych surowców — powiedział Siemons. - Robimy to w zakresie ropy, ale nie w zakresie gazu. Oczywiście mamy kilka złóż gazu w Europie, ale powinniśmy przyjrzeć się szerszemu spektrum odporności strategicznej, również w farmaceutyce. Staje się to coraz ważniejsze, ponieważ świat staje się coraz bardziej niestabilny - dodał.