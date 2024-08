Niebity, bez szpachli, stan igła. Takie auta nad Wisłą to rzadkość

Polska należy do rynków, na które trafia zdecydowana większość pojazdów używanych, wcześniej uszkodzonych. W przypadku aut z USA to aż 95 proc. Powypadkową historię ma ponad 89 proc. aut sprowadzanych z Niemiec, skąd pochodzi ponad połowa wjeżdżających do Polski aut z drugiej ręki.