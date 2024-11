Zgodnie z unijnym rozporządzeniem ws. zarządzania unią energetyczną i działaniami w dziedzinie klimatu, państwa członkowskie miały czas do 30 czerwca 2024 r., by przedłożyć aktualne plany klimatyczne. Dotąd zrobiło to 14 rządów. Mimo nacisków ze strony Komisji, pozostałe 13 krajów nadal nie przedłożyło dokumentów. Dlatego KE zdecydowała, że nie wywiązały się ze swoich obowiązków i wezwała je do pilnego usunięcia uchybienia i przedstawienia planów.