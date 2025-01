Kierowcy na podwójnym gazie. Portugalczycy przyznają, że jeżdżą po alkoholu, Polacy niechętnie

6,8 proc. Polaków przyznało się, że w ostatnich 30 dniach prowadziło po alkoholu – poinformował Instytut Transportu Samochodowego, powołując się na międzynarodowe badania kierowców. Średnia unijna wyniosła 20,6 proc. Największy odsetek osób deklarujących jazdę po alkoholu jest w Portugalii i Szwajcarii. Z danych Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji wynika, że w 2024 r. funkcjonariusze policji zatrzymali 92 324 nietrzeźwych kierujących.

Instytut Transportu Samochodowego, powołując się na międzynarodowe badania ESRA (E-Survey on Road Users Attitudes), w których uczestniczyło 37 tys. osób z 39 krajów, poinformował, że w Europie odsetek kierowców zgłaszających prowadzenie pojazdu po spożyciu alkoholu znacznie się różni i waha się on od 5 proc. na Węgrzech do 34 proc. w Portugalii.

Polacy przyznają, że jeżdżą po alkoholu

ITS przekazał, że na pytanie, czy kierowca prowadził w ostatnich 30 dniach pojazd pod wpływem alkoholu twierdząco odpowiedziało 6,8 proc. Polaków, podczas gdy średnia unijna wyniosła 20,6 proc. Największy odsetek osób deklarujących jazdę pod wpływem alkoholu pochodziło w Portugalii (34 proc.), Szwajcarii (34 proc.) i Belgii (33 proc.).

- Jeśli chodzi o płeć, to mężczyźni dwa razy częściej przyznawali się do prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu. W kwestii wieku, to młodzi kierowcy (18-24 lata) najczęściej deklarowali prowadzenie pojazdu po wypiciu alkoholu. Na pytanie: czy akceptujesz prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu, 1,9 proc. Polaków odpowiedziało twierdząco i jest to wynik poniżej średniej europejskiej – przekazał dyrektor ITS prof. Marcin Ślęzak.

Ile piją Polacy?

Z badań wynika ponadto, że Polacy piją alkohol średnio 73 dni w roku, jednak średnia dla mężczyzn to 106 dni, a dla kobiet – 37 dni w roku. Rzadziej niż w Polsce alkohol jest spożywany w Skandynawii, a także na Litwie, w Estonii i Islandii – do 65 dni w roku. Zdecydowanie częściej alkohol piją mieszkańcy Europy Południowej, w tym Bułgarii, Chorwacji, Włoch, Hiszpanii i Portugalii – ponad 100 dni w roku.

Z danych Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji wynika, że w 2024 r. funkcjonariusze policji zatrzymali 92 324 nietrzeźwych kierujących. To średnio 252 osoby dziennie, ale jest to o 3,5 proc. mniej niż w 2023 r., gdy za jazdę po alkoholu zatrzymali 95 639 osób. Z kolei w 2022 r. ujawnili 104 467 takich przypadków. Policjanci podkreślają, że jednocześnie w tym samym okresie wzrosła liczba przeprowadzonych badań na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. W 2024 r. roku policjanci przeprowadzili ponad 16 mln takich badań.

- Liczba wypadków drogowych spowodowanych przez kierującego będącego pod działaniem alkoholu w 2024 r. wyniosła 1201. W ich następstwie śmierć poniosły 154 osoby. W 2023 r. tych wypadków było 1 331, a ofiar 212. W 2022 r. liczba wypadków spowodowanych przez kierujących znajdujących się pod działaniem alkoholu wyniosła 1 415 a liczba ofiar to 172" – przekazał nadkom. Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego KGP.

Według raportu Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (KRBRD) "Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania podejmowane w tym obszarze w 2023 roku", wśród sprawców wypadków pod wpływem alkoholu dominowali kierowcy w wieku 25–39 lat.

- Największe zagrożenie na drogach stwarzają kierowcy w wieku 25–39 lat, którzy odpowiadają za niemal połowę wypadków spowodowanych przez osoby pod wpływem alkoholu. Wysoka liczba wypadków w tej grupie wiekowej może być związana z większą aktywnością za kierownicą oraz wyższą skłonnością do ryzykownych zachowań. Raport podkreśla również istotny udział młodych kierowców (18–24 lata) w statystykach wypadków, gdzie udział ofiar śmiertelnych wynosi ponad 22 proc. Wskazuje to na potrzebę zwiększenia działań prewencyjnych, edukacyjnych i kontrolnych, aby zmniejszyć liczbę takich zdarzeń w przyszłości – poinformował dyrektor sekretariatu KRBRD Konrad Romik.

Z przekazanych przez ITS danych wynika, że każdego roku na drogach Unii Europejskiej ginie ponad 20 tys. osób. Prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu odpowiada za około jedną czwartą wszystkich wypadków. Badania pokazują, że od 1,5 do 2 proc. wszystkich przejechanych kilometrów w Europie pokonują kierowcy mający poziom alkoholu we krwi przekraczający dopuszczalne normy.

Autorka/Autor:/ams

Źródło: PAP