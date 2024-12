Pięć tysięcy za przekroczenie prędkości o 30 km? Jest stanowisko policji

Taryfikator - mandaty za przekroczenie prędkości

Do 10 km/h: 50 zł - 1 punkt karny Od 11 do 15 km/h: 100 zł - 2 punkty karne Od 16 do 20 km/h: 200 zł - 3 punkty karne Od 21 do 25 km/h: 300 zł - 5 punktów karnych Od 26 do 30 km/h: 400 zł - 7 punktów karnych Od 31 do 40 km/h: 800 zł - 9 punktów karnych Od 41 do 50 km/h: 1000 zł - 11 punktów karnych Od 51 do 60 km/h: 1500 zł - 13 punktów karnych Od 61 do 70 km/h: 2000 zł - 14 punktów karnych Od 71 km/h i więcej: 2500 zł - 15 punktów karnych