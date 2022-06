Minister klimatu o zakazie sprzedaży aut spalinowych. "Nikt nie jest gotowy, rynek nie jest gotowy"

czytaj dalej

W Polsce utrzymuje się wysoka temperatura, a kulminacja fali upałów jeszcze przed nami. W związku z tym Główny Inspektor Pracy zwrócił się do pracodawców, by szanowali prawa pracowników do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz podjęli niezbędnych działania w celu złagodzenia skutków narażenia pracowników na wysokie temperatury.