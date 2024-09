Ważny termin dla kierowców. Bez tego wniosku posypią się mandaty

30 września br. wygasa ważność orzeczeń o niepełnosprawności, które zostały wydłużone w związku ze specustawą covidową - przypomina resort rodziny. Wspominany termin odnosi się także do kart parkingowych, które umożliwiają parkowanie na tak zwanych kopertach. Co zrobić, by zachować ciągłość uprawnień?

Do 30 września br. ważne będą orzeczenia o niepełnosprawności , które zostały wydłużone tzw. specustwą covidową z dnia 19 grudnia 2023 roku. Według szacunków resortu pracy dotyczy to około 399 599 osób.

Co ciekawe, ustawa wydłużyła także termin na wcześniejsze złożenie wniosku do 2 miesięcy oraz 3 miesięcy w przypadku dzieci do 16. roku życia. Oznacza to, że w większości przypadków dokumenty można przesyłać już od 30 lipca br.