Kolejne uderzenie w Chińczyków. Premier mówi o "wyrównaniu"

Kanada, idąc w ślady Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej, w poniedziałek ogłosiła, że ​​nałoży 100-procentowe cło na import chińskich pojazdów elektrycznych, a także zapowiedziała wprowadzenie 25-procentowego cła na importowaną z Chin stal i aluminium. Premier Justin Trudeau powiedział, że Ottawa działa, aby przeciwdziałać temu, co nazwał celową, państwową polityką Chin polegającą na nadprodukcji.

Premier Kanady zapowiedział, że cła będą obowiązywać od 1 października w odniesieniu do wszystkich pojazdów elektrycznych produkowanych w Chinach , a także do części samochodów z napędem hybrydowym, zarówno osobowych, jak i autobusów, ciężarówek i samochodów dostawczych.

Cła na auta z Chin

Wypowiadając się podczas wyjazdowego posiedzenia rządu w Halifaksie, premier podkreślił, że cła będą nakładane, "by wyrównać pole dla kanadyjskich pracowników" i umożliwić obecność kanadyjskiego sektora samochodów elektrycznych na konkurencyjnym rynku.

Pod koniec czerwca wicepremierka Chrystia Freeland poinformowała o przygotowaniach do wprowadzenia dodatkowych ceł na samochody elektryczne importowane z Chin; w lipcu trwały konsultacje w tej sprawie. Freeland mówiła wówczas, że "kanadyjscy robotnicy i sektor motoryzacyjny stoją wobec nieuczciwej konkurencji wynikającej z prowadzonej przez Chiny polityki nadprodukcji, podważającej zdolność kanadyjskiego sektora samochodów elektrycznych do konkurencji na rynku krajowym i rynkach zagranicznych".

Znacząca konkurencja

Obecnie z Chin trafiają do Kanady wyłączne samochody Tesla produkowane w Szanghaju, ale chińskie firmy są również dostawcami akumulatorów i komponentów do produkcji samochodów elektrycznych, co oznacza konkurencję dla produkcji, w którą Kanada znacząco inwestowała w minionych latach.