Drogowcy chcą zaskoczyć zimę. Minister o "systemowym rozwiązaniu"

Ittoqqortoormiit - wymówienie tej nazwy może nastręczyć tyle samo trudności, co dotarcie do tej miejscowości na Grenlandii. Wymaga to doskonałej organizacji i determinacji. Spotkanie z niedźwiedziem polarnym nie jest tu rzadkością. W Ittoqqortoormiit pojawia się też okazja do skosztowania nietuzinkowych dań - specjałów z mięsa z foki czy wieloryba.