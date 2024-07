"Najbardziej malowniczy odcinek" ekspresówki w Polsce otwarty dla ruchu

Ponad 16-kilometrowy fragment trasy S3 między Bolkowem a Kamienną Górą oddano w środę do użytku. To ostatni ukończony fragment tej trasy na Dolnym Śląsku. Ministerstwo Infrastruktury nazwało go "najbardziej malowniczym odcinkiem" ekspresówki w Polsce. Na tej trasie znajduje się najdłuższy tunel pozamiejski w kraju.

Minister infrastruktury Dariusz Klimczak podczas uroczystości otwarcia fragmentu trasy podkreślił, że według wielu opinii dolnośląski odcinek S3 to "najpiękniejsza ekspresówka w Polsce". - To piękna i bezpieczna droga – połączenie piękna natury z pięknem roboty inżynierów. Na tej drodze mamy aż 69 obiektów inżynierskich, w tym dwa tunele - mówił Klimczak.

Szef resortu o korzyściach dla gospodarki

Minister podkreślił, że budowa dolnośląskiego fragmentu S3, wraz z oddaniem do użytku ostatniego odcinka, została ukończona, a budowa trasy będzie kontynuowana po stronie czeskiej. - Droga S3 to środkowoeuropejski korytarz transportowy, który nie tylko łączy Polskę od Zachodniego Pomorza do granicy z Czechami, ale też całą Europę od Grecji do Szwecji i jest kluczowym korytarzem transportowym - powiedział.