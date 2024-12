Zmiany w składce zdrowotnej. Jest decyzja prezydenta

Nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zmienia zasady naliczania składki zdrowotnej przy zbyciu środków trwałych , które już nie będzie obligatoryjnie zwiększać podstawy naliczania składki. Przedsiębiorca samodzielnie zadecyduje, czy brać pod uwagę przychody ze sprzedaży środków trwałych przy liczeniu podstawy składki. Nowelizacja obniża też minimalną podstawę wymiaru składki płaconej przez przedsiębiorców do 75 proc. minimalnego wynagrodzenia.

Skorzysta 934 tys. przedsiębiorców

Według rządu na zmianach skorzysta ok. 934 tys. przedsiębiorców: osoby o najniższych dochodach lub ponoszące stratę mają zaoszczędzić dzięki temu do ok. 105 zł miesięcznie.