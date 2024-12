Rewolucja w podatkach. Oto najważniejsze zmiany

Kumulacja prac związanych z przygotowaniami do księgowego i podatkowego zamknięcia roku, a także konieczność dostosowania się do nowych przepisów sprawia, że końcówka roku dla wielu podatników będzie intensywnym okresem - przekazała doradczyni dodatkowa z kancelarii MDDP Anna Zielony. Sprawdź, jakie zmiany podatkowe wejdą w życie w 2025 roku.

- Szereg istotnych, a w niektórych przypadkach wręcz rewolucyjnych zmian wprowadzonych w przepisach podatkowych od 2025 r. wymaga od podatników starannego przygotowania do ich prawidłowego wdrożenia. Szczególnej uwagi wymaga przegląd ewidencji środków trwałych, które są wykazywane w deklaracjach na podatek od nieruchomości i dostosowanie ich klasyfikacji do nowych definicji - oceniła Anna Zielony.

Dodała, że przed podatnikami stoi także konieczność już teraz dostosowana systemów podatkowo-księgowych do składania plików JPK CIT. Ten plik duzi podatnicy będą musieli przesłać za rok 2025.

Stwierdziła też, że niektóre zmiany mogą mieć niekorzystny wpływ na sytuację firm w Polsce. - Przepisy o globalnym podatku minimalnym, które wprowadzono z uzasadnionych pobudek, mogą trafić rykoszetem w atrakcyjność inwestycyjną Polski i spowodować odpływ inwestorów. W tym zakresie konieczne wydają się działania rządu zapobiegające negatywnym skutkom wzrostu obciążeń podatkowych, tym bardziej że za rok 2024 podatnicy zobowiązani będą dodatkowo rozliczyć również krajowy minimalny CIT - powiedziała.

Doradczyni podatkowa przyznała, że takie zmiany, jak kasowy PIT, obniżenie składki zdrowotnej, podwyższenie limitu prowadzenia ksiąg rachunkowych czy zwolnienie z VAT są korzystne dla podatników i mogą potencjalnie wpływać na zmniejszenie obciążeń podatkowych oraz na ich płynności finansową. Jednak w większości mają one charakter dobrowolny i skierowane są głównie do małych przedsiębiorstw. Poza tym przygotowanie się do tych zmian wymaga od podatników dużych nakładów pracy.

- Brak zapowiadanego 6-miesięcznego vacatio legis, kumulacja prac związanych z przygotowaniami do podatkowego i księgowego zamknięcia roku oraz konieczność dostosowania ewidencji do nowych regulacji, sprawia że dla wielu podatników końcówka roku będzie bardzo intensywnym okresem. Podatnicy, oprócz zwiększenia obciążeń podatkowych zmuszeni będą do ponoszenia dodatkowych wydatków na zapewnienie fiskusowi danych potrzebnych do przeprowadzania kontroli podatkowych - powiedziała Zielony.

Najważniejsze zmiany w podatkach w 2025 roku

Kasowy PIT

Bardzo ważną i oczekiwaną przez przedsiębiorców zmianą, która wchodzi już w styczniu 2025 roku, jest kasowy PIT. Podatnicy, którzy skorzystają z tej możliwości, nie będą musieli płacić podatku w momencie wykonania usługi, dostawy towaru bądź wystawienia faktury.

Obowiązek podatkowy na zasadach kasowego PIT powstaje, dopiero gdy klient zapłaci za fakturę. Taka sama zasada obowiązuje przy zaliczaniu w koszty uzyskania przychodów faktur zakupowych od kontrahentów, czyli będą podlegać zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów dopiero w momencie zapłaty za zakupiony towar lub usługę.

Z metody kasowego rozliczenia PIT mogą skorzystać przedsiębiorcy prowadzący samodzielnie jednoosobową działalność gospodarczą:

- opodatkowaną według skali podatkowej, podatkiem liniowym, na zasadach IP BOX, ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, - jeżeli przychody z działalności w roku poprzedzającym rok podatkowy nie przekroczyły kwoty 1 000 000 zł, - jeżeli nie prowadzą ksiąg rachunkowych, - jeśli złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemne oświadczenia o wyborze metody kasowej.

Wybór kasowego PIT jest dobrowolny. To przedsiębiorca decyduje, czy ta metoda rozliczenia podatkowego jest dla niego korzystna.

Składka zdrowotna

W 2025 roku wchodzi w życie pierwsza część zmian w opłacaniu składki zdrowotnej przez przedsiębiorców. Są to:

- wyłączenie z podstawy oskładkowania przychodów i kosztów związanych ze sprzedażą środków trwałych. Jest to rozwiązanie dobrowolne, przedsiębiorcy sami będą mogli zdecydować, czy uwzględnienie przychodów ze sprzedaży środka trwałego, a tym samym i kosztów związanych z jego nabyciem w części niezaliczonej do kosztów uzyskania przychodów (niezamortyzowanej), w podstawie obliczenia składki zdrowotnej będzie dla nich bardziej korzystne. Jeżeli tak, będą mogli je uwzględnić, jeżeli nie, nie będą musieli ujmować w podstawie oskładkowania przychodów ze sprzedaży środka trwałego.

- obniżenie minimalnej podstawy wyliczenia składki zdrowotnej. Przedsiębiorcy opodatkowani na zasadach ogólnych albo podatkiem liniowym płacą składkę zdrowotną w wysokości 9 procent lub 4,9 procent dochodu, z zastrzeżeniem, że ich składka nie może być niższa niż 9 procent minimalnego wynagrodzenia za pracę. Od 2025 roku minimalna składka zdrowotna dla przedsiębiorców opodatkowanych na zasadach ogólnych, podatkiem liniowym oraz kartą podatkową będzie wynosić 9 procent od 75 procent minimalnego wynagrodzenia.

Oznacza to obniżkę najniższej składki zdrowotnej płaconej przez przedsiębiorców o 25 procent.

Minimalna składka zdrowotna będzie wynosić po zmianach 314,96 zł miesięcznie. Przedsiębiorcy najmniejszymi dochodami oraz ci, którzy ponoszą straty, zyskają miesięcznie 104,98 zł.

Podatek od nieruchomości

1 stycznia 2025 roku wchodzą w życie ważne dla przedsiębiorców zmiany w podatku od nieruchomości.

Ich istotą jest zdefiniowanie w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych takich pojęć, jak budynek, budowla, obiekt budowlany, roboty budowlane, trwałe związanie obiektu z gruntem.

Do tej pory, aby rozstrzygnąć, kiedy mamy do czynienia z konkretnymi obiektami, trzeba było sprawdzić to w ustawie Prawo budowlane. Od 1 stycznia 2025 roku wszystkie obiekty na potrzeby opodatkowania podatkiem od nieruchomości będą zdefiniowane w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych.

W założeniu celem nowych definicji i pojęć nie jest rozszerzenie zakresu opodatkowania majątku przedsiębiorców. Mogą jednak zdarzyć się sytuacje, w których budynek, budowla, urządzenie budowlane albo urządzenie techniczne zostanie zakwalifikowane inaczej niż dotychczas, co może spowodować zmianę wysokości obciążenia podatkowego.

"Jeżeli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą i uznasz, że wprowadzenie nowych definicji budynku lub budowli wpływa na sposób płacenia przez twoja firmę podatku od nieruchomości, złóż do właściwego urzędu gminy, do 14 stycznia 2025 roku, aktualizację informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych (IN-1)." - czytamy na stronach rządowych.

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy dla twojej firmy uwzględni informację przy wydawaniu decyzji określającej wysokość podatku od nieruchomości na rok 2025.

Z kolei jeżeli prowadzimy działalność gospodarczą w formie spółki posiadającej osobowość prawną (na przykład spółki z o.o. lub spółki akcyjnej), jednostki organizacyjnej albo spółki niemającej osobowości prawnej, do 31 stycznia 2025 roku mamy obowiązek złożyć deklarację na podatek od nieruchomości na rok 2025, uwzględniając zmiany wynikające z nowych definicji budynku oraz budowli oraz zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2025 roku, na przykład zmiany stawek podatku od nieruchomości określonych przez radę gminy lub miasta.

Ze względu na wagę zmian w przepisach, możemy złożyć deklarację na podatek od nieruchomości na rok 2025 do 31 marca 2025 roku. Aby z tego prawa skorzystać należy do 31 stycznia 2025 roku, złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta zawiadomienie o korzystaniu z dłuższego terminu na złożenie deklaracji. Jednocześnie musimy obliczyć i wpłacić raty podatku w styczniu, lutym i marcu 2025 roku na podstawie wysokości podatku za rok 2024.

"Od kwietnia będziesz płacić podatki zgodnie z deklaracją DN-1. Jeżeli wpłaty za styczeń – marzec okażą się za niskie, będziesz musiał wyrównać różnice, zgodnie z wysokością podatku na rok 2025, w terminie złożenia deklaracji na ten rok, czyli do 31 marca 2025 roku" - czytamy w rządowym serwisie.

JPK CIT

Od 1 stycznia 2025 roku najwięksi podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych o przychodach przekraczających 50 mln euro zobowiązani będą do prowadzenia ksiąg rachunkowych wyłącznie w formie elektronicznej oraz przesyłania ich bez wezwania do urzędu skarbowego po zakończeniu roku podatkowego (JPK-CIT), w terminie złożenia zeznania podatkowego CIT-8 (w praktyce do 31 marca 2026 roku za rok 2025).

Podatnicy objęci nowymi obowiązkami muszą uzupełnić księgi rachunkowe o nowe dane, których wymagają urzędy podatkowe w ramach struktury logicznej JPK _KR_PD (podatek dochodowy) oraz JPK_ST (środki trwałe) – JPK CIT.

Prawidłowe gromadzenie danych i przekazywanie ich do urzędów podatkowych wymagają aktualizacji, a niekiedy istotnego przebudowania systemów księgowych.

1 stycznia 2026 roku obowiązek ten obejmie także pozostałych podatników CIT, którzy są zobowiązani przesyłać ewidencję JPK_VAT, a 1 stycznia 2027 roku - wszystkich pozostałych podatników CIT.

Zwolnienie z VAT dla małych firm działających w UE

Obecnie dużą barierą dla najmniejszych firm jest konieczność rejestracji na potrzeby podatku VAT w państwie, w którym sprzedają. 1 stycznia 2025 roku zaczną obowiązywać przepisy, które pozwalają małym przedsiębiorcom korzystać ze zwolnienia z VAT w różnych państwach Unii Europejskiej.

Firmy, które mają siedzibę w innym państwie członkowskim UE, będą mogły uzyskać zwolnienie z VAT w Polsce. Natomiast polskie firmy, które prowadzą działalność w innych krajach członkowskich UE, będą mogły skorzystać ze zwolnienia na warunkach przewidzianych w tych krajach.

Żeby korzystać ze zwolnienia w różnych państwach członkowskich UE, firmy będą musiały spełnić określone warunki:

- zarejestrować się do zwolnienia w państwie siedziby firmy, - ich roczny obrót we wszystkich krajach członkowskich UE nie przekroczy w poprzednim ani w bieżącym roku podatkowym 100 tys. euro, - ich sprzedaż w danym kraju nie przekroczy limitu zwolnienia podmiotowego z VAT, który obowiązuje w tym kraju (w Polsce to 200 tys. zł).

Limit prowadzenia ksiąg rachunkowych

Od 1 stycznia 2025 roku wzrośnie limit przychodów, po przekroczeniu którego przedsiębiorcy muszą prowadzić księgi rachunkowe.

Osoby fizyczne, wspólnicy spółek cywilnych, spółki jawne osób fizycznych i spółki partnerskie będą zobowiązane prowadzić księgi rachunkowe, jeżeli osiągną przychody równe lub przekraczające 2,5 mln euro.

Do końca 2024 roku limit ten wynosi 2 mln euro.

Nowe limity będą miały zastosowanie do roku obrotowego rozpoczynającego się po 31 grudnia 2024 roku.

Autorka/Autor:BC/ToL

Źródło: PAP, gov.pl