"To będzie duża zmiana" w podatku od nieruchomości

Trwają prace nad zmianą przepisów dotyczących podatku od nieruchomości. Projekt ustawy w tej sprawie został w środę skierowany do dalszych prac w komisji finansów publicznych. Jak mówił w Sejmie wiceszef resortu finansów Jarosław Neneman, jest to mała nowelizacja i "pierwszy krok", a "opodatkowanie budynków mieszkalnych, szczególnie w dużych miastach, wymaga gruntownych zmian"

"Stawka zostanie wyrównana w dół"

Neneman wyjaśnił, że ministerstwo postanowiło "zachować prawny status quo" w sprawie przepisów podatkowych, co oznacza, że coś, co było opodatkowane do tej pory, nadal będzie opodatkowane, a co nie było - nie będzie, z wyjątkiem silosów. Wiceminister zapewnił, że pieniądze z podatków lokalnych trafią do samorządów, z przeznaczeniem na potrzeby miejscowe, czyli dla mieszkańców danej gminy.