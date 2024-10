Od stycznia zmiana w podatkach. Zapowiedź ministerstwa

Rząd szykuje się do wdrożenia w Polsce globalnego podatku minimalnego. Jak zapowiedziano podczas piątkowej konferencji prasowej, ma on obowiązywać od stycznia 2025 roku. Jednocześnie Ministerstwo Rozwoju i Technologii zaproponowało rozwiązanie, które ma utrzymać atrakcyjne dla przedsiębiorców warunki inwestowania. Chodzi o grant gotówkowy.

Wprowadzenie globalnego podatku minimalnego ma sprawić, że duże firmy, o światowym rocznym obrocie w wysokości minimum 750 mln euro, zostaną objęte co najmniej 15-proc. efektywnym poziomem opodatkowania .

Wszystkie kraje Unii Europejskiej miały obowiązek wprowadzić w życie przepisy dotyczące globalnego podatku minimalnego do 31 grudnia 2023 r. Wobec tych, które tego nie zrobiły, w tym wobec Polski, Komisja Europejska prowadzi procedurę naruszeniową.

Globalny podatek minimalny w Polsce. Trwają prace

Granty gotówkowe

- Chcemy zamienić ulgę podatkową na coś, co ja roboczo nazywam cash grant, czyli zwrot gotówkowy, który na koniec dnia będzie tym samym, co ulga podatkowa albo bardzo zbliżonym (…). Jest to ewidentnie chęć utrzymania ulg inwestycyjnych pomimo wprowadzenia podatku globalnego – powiedział dyrektor departamentu rozwoju inwestycji w MRiT Maciej Żukowski.