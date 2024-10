Dorywcza praca na Wszystkich Świętych. Płacą nawet za zapalenie zniczy

W okresie Wszystkich Świętych legalnie można zarobić nawet do 5400 złotych brutto - wyliczyli eksperci firmy Personnel Service. Wskazali, że najbardziej dochodowe zajęcia to czyszczenie grobów, sprzedaż kwiatów i zniczy w okolicach cmentarzy oraz przewóz osób.

Personnel Service zwrócił uwagę, że Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny to okres, w którym wielu Polaków zleca czyszczenie grobów firmom lub osobom indywidualnym. Z analiz firmy wynika, że cena za uporządkowanie nagrobka lub grobowca wynosi od 90 do 150 zł netto. Jej eksperci dodali, że w tym czasie popularną usługą jest także zapalanie zniczy – osoby oferujące takie usługi mogą liczyć na stawki rzędu 10 zł za zapalenie 1-2 zniczy.

Bez rejestrowania działalności

"Aby świadczyć te usługi, nie trzeba zakładać działalności gospodarczej, wystarczy zainwestować w środki czyszczące oraz wystawić ogłoszenie na mediach społecznościowych lub bezpośrednio na cmentarzu" - podkreślili. Wskazali też, że przepisy pozwalają na zarobek w wysokości do 2700 zł brutto miesięcznie.

- Co oznacza, że pracując na przełomie października i listopada można legalnie osiągnąć dochód nawet do 5400 zł brutto – ocenił ekspert rynku pracy, założyciel Personnel Service Krzysztof Inglot.

Eksperci zauważyli też, że sprzedaż kwiatów, wkładów do zniczy i zniczy w okolicach Wszystkich Świętych zdecydowanie rośnie, a w dwa kluczowe dni potrafi być nawet trzykrotnie wyższa.

"Dla osób, które decydują się sprzedawać te produkty, zwłaszcza w okolicach cmentarzy, to szansa na zarobek wynoszący nawet kilka tysięcy złotych dziennie. A to dlatego, że marże wkładów do zniczy, zniczy oraz popularnych chryzantem rosną nawet o kilkaset procent" - wyliczyli eksperci.