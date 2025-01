Rekrutacje w firmach. Które branże będą poszukiwały pracowników?

Dyrektor zarządzająca Gi Group Poland Anna Wesołowska, odnosząc się do tego, jak wyglądać będzie rynek pracy w nowym roku, wskazała, że nie spodziewa się ona istotnych zmian. - Pracodawcy nadal będą ostrożnie podejmować decyzje rekrutacyjne , co wynika z obecnej sytuacji gospodarczej i rosnących kosztów, w tym płac - zwróciła uwagę. Dodała, że z przeprowadzonych przez Gi Group badań i analiz wynika, że mniej firm niż w latach ubiegłych zwiększy zatrudnienie, natomiast tyle samo zamierza utrzymać jego poziom.

Zawody poszukiwane w 2025 roku

Dodała również, że kluczowa pozostanie w przyszłym roku aktywizacja osób, które znajdują się poza rynkiem pracy, głównie kobiet oraz osób w wieku 50+. Ekspertka podkreśliła, że firmy powinny też położyć nacisk na podwyższanie kwalifikacji pracowników, by lepiej dostosować je do potrzeb rynkowych. - Co ważne, gotowość Polaków do zmian w tym zakresie zwiększa się z roku na rok - wskazała.